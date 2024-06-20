ВТЗ начал мониторинг эффективности карбоновой фермы на предприятии





На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию, приступили к следующему этапу научно-исследовательских работ по созданию карбоновой фермы на промышленном предприятии — мониторингу уже высаженных деревьев и оценке первых результатов проекта.

В рамках инициативы предприятие высаживает деревья различных пород на заполненных и герметично закрытых участках полигона размещения отходов производства. Эксперты Инновационного технологического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые совместно с экологами ВТЗ ведут исследовательские работы, приступили к изучению процесса поглощения растениями углекислого газа, разрастания корневой системы саженцев, комплексному анализу почв на различных участках. Собранные данные лягут в основу разработки дальнейших этапов проекта.

— В рамках создания карбоновой фермы на экспериментальных участках высажено более одиннадцати тысяч деревьев и кустарников разных пород, большая часть из которых — тополя. Исследовательским путем мы выясняем, какие именно растения способны более эффективно поглощать углекислый газ и другие парниковые газы, очищать почву от загрязняющих веществ. Реализация пилотного климатического проекта на ВТЗ — это уникальный научный опыт и редкая практика на пути к экологическому балансу, — сказала главный эколог — начальник управления производственной экологии ВТЗ Елена Маслова.

Климатический проект стартовал на ВТЗ в июне 2022 года. Предприятие совместно с Инновационным технологическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана оценивает возможность сокращения углеродного следа благодаря поглощению парниковых газов растениями и прорабатывают оптимальную технологию этого процесса.

Ранее, в сентябре 2023 года, эксперты измеряли приживаемость черенков каждого сорта, количество побегов первого года, текущий прирост побегов по высоте и диаметру. На основе этих данных в мае 2024 года на действующем объекте размещения производственных отходов ВТЗ продолжили высадку черенков тополей, наиболее перспективных для выращивания карбоновых ферм. Породы растений выявлены опытным путем из первых посадок. В итоге было высажено еще около пяти тысяч черенков тополей семи видов с приживаемостью более 80%.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ

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