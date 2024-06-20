В Волгоградской области 74 выпускника получили высший балл ЕГЭ





20 июня комитет образования Волгоградской области подвёл промежуточные итоги школьной экзаменационной компании 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», на текущий момент уже 74 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.

По информации региональных властей, высшую оценку получили ребята не только из областного центра, но и муниципальных районов.

- 100 баллов по обществознанию получили выпускники Волгоградского лицея № 11, лицея № 1 г. Волжского. Высший балл по физике у 7 выпускников: это учащиеся лицея № 3 и гимназии № 10 г. Волгограда, школы № 30 г. Волжского, школы № 5 г. Михайловки, школы № 5 г. Урюпинска, — уточнили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Ранее обладателями 100-балльного результата стали одиннадцатиклассники школ Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Фролово, Урюпинска, Еланского, Иловлинского, Камышинского, Котовского, Ленинского, Палласовского, Суровикинского, Среднеахтубинского районов. Кроме того, сразу семь ребят получили высший балл по двум предметам.

Отметим, уже сейчас волгоградским школьникам удалось преодолеть успех выпускников 2023 года — тогда максимальной оценкой могли похвастаться 56 ребят. В 2024 году школьные экзамены должны завершиться 5 июля.