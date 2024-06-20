Спорт

«Ротор» проведет первую предсезонную игру с «Волгой»

Спорт 20.06.2024 09:36
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20.06.2024 09:36


Накануне, 19 июня, стал известен первый соперник волгоградского «Ротора» на предсезонных сборах в Подмосковье. Сине-голубые в рамках подготовки к старту в Первой лиге сыграют с «Волгой», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба из Ульяновска.

Матч состоится 28 июня и предварительно начнется в 12 часов по московскому времени. Планируется, что данный поединок станет вторым и заключительным на стартовом  этапе сборов для подопечных Дениса Бояринцева. Напомним, наставник волгоградцев накануне дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал, что команда соберется после небольшого отдыха 22 июня в Москве и за шесть дней рассчитывает провести две контрольные встречи.

Главным тренером «Волги» в летнее межсезонье стал известный волгоградский специалист Михаил Белов, который хорошо знаком с Бояринцевым и трудился вместе с ним ранее в тренерском штабе нескольких команд —  молодежном составе столичного «Торпедо», новотроицкой «Носты», «КАМАЗе» из Набережных Челнов, московской «Родины» и «Новосибирска».

Отметим, что ульяновский коллектив предстоящей осенью выступит в группе «Серебро» Второй лиги, а «Ротор» стартует в подэлитном дивизионе в середине июля.

Фото СК Ротор VK.com

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