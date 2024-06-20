Общество

В Волгограде автобус № 35 врезался в легковушку

Общество 20.06.2024 11:10
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20.06.2024 11:10


19 июня в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 35. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось на участке Нулевой продольной магистрали в границах поймы реки Царицы.

- В 18:30 47-летний водитель, управляя автобусом «Волгобас», напротив дома № 1 «Б» по ул. 62-й Армии при развороте совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2108» под управлением 20-летнего водителя, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, благодаря тому, что автобус завершал рейс, в результате ДТП удалось избежать травмирования пассажиров. При этом, по информации правоохранителей, серьёзные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ». Девушка была на скорой доставлена в ближайшее медицинское учреждение.

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