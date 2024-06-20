Общество

Андрей Бочаров оценил 10-летний период развития Волгоградской области

Общество 20.06.2024 12:55
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20.06.2024 12:55


Губернатор Волгоградской области сегодня, 20 июня, оценил прошедший 10-летний этап развития региона в своем выступлении перед общественностью в ЦКЗ Волгограда.

По словам Андрея Бочарова, 10 лет пролетели незаметно, но за это время многое удалось сделать.

- Когда живешь в постоянном движении, в работе, преодолевая трудности, постоянно находишься в поиске ресурсов, путей для решения задач развития, проблемных вопросов, имеешь возможность участвовать в реализации мечты многих поколений жителей, тогда время, и вправду, не идёт и даже не бежит — время очень быстро летит, - заявил губернатор. - Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкивались за это десятилетие, сложность задач, которые нам пришлось решать, можно с уверенностью сказать, что задачи десятилетнего этапа развития в целом выполнены.

По словам Бочарова, за 10 лет в Волгоградской области были реализованы 1700 инвестиционных проектов. Создано порядка 30 тысяч рабочих мест. Накопленный объем инвестиций увеличился до 2 триллионов рублей. В 2 раза за 10 лет вырос валовый региональный продукт (ВРП). 

Значительно вырос и продолжает рост Валовой региональный продукт — с 715 млрд руб. в 2014 году до 1,3 трлн руб. в 2023 году. А по итогам 2024 года мы прогнозируем показатель ВРП на уровне 1,4 трлн.руб. Рост практически в 2 раза за 10 лет. И, правда, хорошая динамика. Но расслабляться нельзя. Здесь самоуспокоенность недопустима. И повторять как мантру «все хорошо» — тоже чревато и не соответствует действительности. Проблем еще хватает, - заявил глава региона.


Андрей Бочаров в своем выступлении поблагодарил Президента России за поддержку Волгоградской области, а жителей - за совместную созидательную работу.


Напомним, Андрей Бочаров в ЦКЗ сегодня презентует программу развития Волгоградской области до 2034 года. В большой встрече принимают участие более 700 человек - представители различных сфер, активисты и участники СВО.

Прямую трансляцию ведет телеканал «Волгоград 24».

Фото: администрации Волгоградской области

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