Происшествия

В Волгограде около строительной базы нашли ногу человека

Происшествия 07.08.2021 14:20
0
07.08.2021 14:20


Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков человека около строительной базы в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, фрагмент человеческой ноги обнаружил накануне работник базы, который сразу же сообщил об этом правоохранителям. На место происшествия  выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинологи. В ходе осмотра удалось обнаружить тело погибшего со следами разложения и частичной мумификации. Рядом находились вещи и предметы обихода, а также оборудованное место для сна. Как установили следователи, неподалеку собираются и проживают лица без определенного места жительства, а также обитает стая бродячих собак.
Причина смерти мужчины будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
07.08.2021 15:01
Происшествия 07.08.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 20:02
Происшествия 06.08.2021 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 14:16
Происшествия 06.08.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 13:25
Происшествия 06.08.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 11:30
Происшествия 06.08.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 09:50
Происшествия 06.08.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 09:25
Происшествия 06.08.2021 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2021 14:10
Происшествия 05.08.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2021 13:29
Происшествия 05.08.2021 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2021 11:59
Происшествия 05.08.2021 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2021 14:28
Происшествия 04.08.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2021 11:46
Происшествия 04.08.2021 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2021 10:45
Происшествия 04.08.2021 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2021 08:41
Происшествия 04.08.2021 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2021 09:53
Происшествия 03.08.2021 09:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:12
В Волгограде отремонтируют 15 автодорог за четверть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:01
Волгоград горит: полыхают мусорные свалки и павильоныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
В Волгограде около строительной базы нашли ногу человекаСмотреть фотографии
12:52
Владельцам приговоренных к сносу коттеджей под Волгоградом дали надеждуСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области не могут переломить наступление коронавирусаСмотреть фотографии
10:56
ЦРБ оплатит жительнице Волгоградской области расходы на перевозку тел родственников в моргСмотреть фотографии
10:15
«Вам за них платят»: в Волгограде кондуктор трамвая довела до слез маму ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
08:58
Экс-депутат и почетный гражданин Волгоградской области скончался на 84-ом году жизниСмотреть фотографии
20:14
Росстат шокировал новыми данными о смертности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:02
Трехлетняя девочка утонула в бассейне в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:49
Два человека заразились лихорадкой Западного Нила в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:38
Больше половины автодорог в Волгоградской области не отвечают нормативамСмотреть фотографии
15:41
Двоих волгоградцев наградили за поимку маньяка-педофилаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградка умерла от COVID-19 после отдыха в другом регионеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский губернатор сдал кровь для спасения тяжелобольных COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
14:16
«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковкуСмотреть фотографии
13:37
В поезде «Волгоград-Москва» вагон-ресторан заменили на бистроСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
13:25
Пьяный волжанин покалечился на угнанной из автосервиса машиныСмотреть фотографии
13:22
На севере Волгоградской области похолодаетСмотреть фотографии
13:04
Wink покажет все матчи чемпионата Франции по футболуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде рекламу лжекооператива распространяли ярославские бизнесменыСмотреть фотографии
12:03
Волгоградская область обогнала Австралию по количеству зараженных и умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде тело подростка нашли в ваннойСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде не могут устранить аварию на водопроводеСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде ждут жалоб от поступающих в вузы и ссузыСмотреть фотографии
10:52
«Будем прочесывать лес»: в хуторе Волгоградской области ищут мертвых свинейСмотреть фотографии
10:25
90% сотрудников Волгоградского алюминиевого завода вакцинировались от коронавирусаСмотреть фотографии
10:15
Денег нет, но деньги есть: жители Волгоградской области накопили на счетах 293 миллиардаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 