В Волгограде около строительной базы нашли ногу человека

Происшествия 07.08.2021 14:20
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07.08.2021 14:20
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков человека около строительной базы в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, фрагмент человеческой ноги обнаружил накануне работник базы, который сразу же сообщил об этом правоохранителям. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинологи. В ходе осмотра удалось обнаружить тело погибшего со следами разложения и частичной мумификации. Рядом находились вещи и предметы обихода, а также оборудованное место для сна. Как установили следователи, неподалеку собираются и проживают лица без определенного места жительства, а также обитает стая бродячих собак.
Причина смерти мужчины будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.
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