«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)











Маршрутка сгорела сегодня рано утром на улице Строительная в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании автомобиля "ГАЗель NEXT" поступило на пульт оперативного дежурного в 05:37. Машина горела по всей площади. Прибывшие на место происшествия пожарные все потушили за 15 минут. Погибших и пострадавших нет.





По предварительной информации, предположительной причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. Сгоревшую "ГАЗель" маршрута №3с вблизи дач засняли очевидцы происшествия. В столь ранний час, когда все произошло, в салоне никого не было.

Автор видео Алексей Тарасов