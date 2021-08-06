«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)

Происшествия 06.08.2021 14:16
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06.08.2021 14:16
Маршрутка сгорела сегодня рано утром на улице Строительная в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании автомобиля "ГАЗель NEXT" поступило на пульт оперативного дежурного в 05:37. Машина горела по всей площади. Прибывшие на место происшествия пожарные все потушили за 15 минут. Погибших и пострадавших нет.
По предварительной информации, предположительной причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. Сгоревшую "ГАЗель" маршрута №3с вблизи дач засняли очевидцы происшествия. В столь ранний час, когда все произошло, в салоне никого не было.
Автор видео Алексей Тарасов
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