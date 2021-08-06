В Волгограде не могут устранить аварию на водопроводе





В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Ополченской продолжают устранять последствия аварии на водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», на месте работают две бригады и девять единиц техники. В компании утверждают, что жилые дома и прочие объекты запитаны по резервной схеме, а все жители получают воду.

Напомним, авария на водопроводе произошла накануне. В компании пояснили, что водопровод диаметром 900 мм был проложен сорок лет назад, однако работал исправно. Ранее здесь обещали, что аварию устранят до конца дня.



