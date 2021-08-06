Экология

Птицефабрика в Волгоградской области загадила округу пометом

Экология 06.08.2021 08:18
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06.08.2021 08:18


Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны атмосферного воздуха и в сфере недропользования. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, АО «Птицефабрика Краснодонская» использует земельный участок как объект «Пометохранилище» для утилизации отходов животноводства, который не соответствует установленным требованиям. Данный объект представляет собой обычный земельный участок  площадью более 120 тыс. кв. м., с категорией сельскохозяйственного назначения, на котором осуществляется размещение отходов животноводства «помета куриного перепревшего», и который не является специальным объектом  для размещения отходов. Также установлено, что он не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов.
В ходе проверки установлено, что у предприятия отсутствует паспорт на размещаемый отход животноводства, отнесенный  к IV классу опасности для окружающей среды.
Проверка установила, что на территории АО «Птицефабрика Краснодонская» также  имеются неучтенные в инвентаризации организованные источники выбросов вредных  веществ в атмосферу, а  в статистическом отчете за прошлый год АО «Птицефабрика Краснодонская» представлена недостоверная информация об источниках загрязнения окружающей среды. При этом плату за негативное воздействие на окружающую среду АО «Птицефабрика Краснодонская» внесло с нарушением установленного законодательством срока.
По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица АО «Птицефабрика Краснодонская» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по нескольким статьям административного кодекса. Общий размер наложенных штрафов составил более 500 тыс. рублей.  Санкциям подвергнутся и должностные лица предприятия. 
По факту причинения ущерба землям сельскохозяйственного назначения в результате незаконного размещения отходов животноводства материалы проверки направлены  в адрес органов Россельхознадзора.

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