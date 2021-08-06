Птицефабрика в Волгоградской области загадила округу пометом





Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны атмосферного воздуха и в сфере недропользования. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, АО «Птицефабрика Краснодонская» использует земельный участок как объект «Пометохранилище» для утилизации отходов животноводства, который не соответствует установленным требованиям. Данный объект представляет собой обычный земельный участок площадью более 120 тыс. кв. м., с категорией сельскохозяйственного назначения, на котором осуществляется размещение отходов животноводства «помета куриного перепревшего», и который не является специальным объектом для размещения отходов. Также установлено, что он не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов.

В ходе проверки установлено, что у предприятия отсутствует паспорт на размещаемый отход животноводства, отнесенный к IV классу опасности для окружающей среды.

Проверка установила, что на территории АО «Птицефабрика Краснодонская» также имеются неучтенные в инвентаризации организованные источники выбросов вредных веществ в атмосферу, а в статистическом отчете за прошлый год АО «Птицефабрика Краснодонская» представлена недостоверная информация об источниках загрязнения окружающей среды. При этом плату за негативное воздействие на окружающую среду АО «Птицефабрика Краснодонская» внесло с нарушением установленного законодательством срока.

По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица АО «Птицефабрика Краснодонская» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по нескольким статьям административного кодекса. Общий размер наложенных штрафов составил более 500 тыс. рублей. Санкциям подвергнутся и должностные лица предприятия.

По факту причинения ущерба землям сельскохозяйственного назначения в результате незаконного размещения отходов животноводства материалы проверки направлены в адрес органов Россельхознадзора.



