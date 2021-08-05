Розовые it-карамельки прислали в мужскую колонию в Волгограде

Происшествия 05.08.2021 14:10
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05.08.2021 14:10
Крупную партию запрещенных предметов доставили посылкой в мужскую колонию строгого режима в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСИН России по региону, отправитель из Волжского прислал пакет карамельных конфет розового цвета, в которых ухищренным образом были спрятаны 52 сим-карты. Посылка предназначалась одному из осужденных ИК-9.
В отношении 50-летнего отправителя карамелек составлен административный материал. Нарушителя ожидает крупный денежный штраф. По данному факту проводится проверка.
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
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