Волгоград встал в километровой пробке из-за аварии

Происшествия 05.08.2021 13:29
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05.08.2021 13:29
Километровая пробка образовалась из-за аварии, перекрывшей почти полностью дорогу в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, чтобы преодолеть затор, водителям приходится по часу томиться в своих автомобилях. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что проблемы с движением произошли из-за ДТП - при повороте автовоза водитель иномарки не заметил прицеп, в результате легковой автомобиль влетел в тягач. Погибших и пострадавших нет.
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