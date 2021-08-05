



Водитель из Саратовской области пострадал в перевернувшемся "КамАЗе" в Николаевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на автодороге, ведущей от села Комсомолец к селу Ленинское.





По предварительной информации, на 7 км автодороги 34-летний водитель грузовика на затяжном повороте выехал на полосу встречного движения, наехал на металлический отбойник, а затем совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по волгоградской области