Волгоградка ответит за прописку 20 человек на 16 квадратах

Расследования 04.08.2021 16:23
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04.08.2021 16:23
В фиктивной регистрации иностранных граждан подозревается 21-летняя жительница Кировского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, установлено, что в принадлежащем ей жилом помещении площадью 16,1 кв. м на протяжении 2020-2021 годов было фиктивно зарегистрировано более 20 человек, в том числе несколько граждан из Таджикистана. При этом фактически никто из них по месту регистрации не проживал.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства и гражданина РФ по месту пребывания в жилом помещении в РФ) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Расследованием занимаются дознаватели отдела полиции №7. Санкция статей предусматривает до трех лет лишения свободы.
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