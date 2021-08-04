На юге Волгограда горит степь в промышленной зоне НПЗ

Происшествия 04.08.2021 14:28
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04.08.2021 14:28
Горит степь в промышленной зоне нефтеперерабатывающего завода в Красноармейском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в 12.17 на дежурный пульт поступило сообщение о возгорании травы на улице Моцарта. На месте возгорания работают пожарные расчеты 7-ой дежурно-спасательной части. Очаги возгорания еще не ликвидированы. По данным спасателей, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Фото: Мария Насибулина
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