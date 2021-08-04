



В Михайловке Волгоградской области сегодня похоронили врача, скончавшуюся от коронавируса. Как рассказали ИА «Высота 102» коллеги Наталии Александровны Стахановой, которая работала заведующей отделением функциональной диагностики Михайловской ЦРБ, около трех месяцев назад она сделала прививку от ковида вакциной «ЭпиВакКорона», однако от инфекции ее это не уберегло. К женщине приехали родственники из другого города, которые, видимо, ее и заразили. Коллеги врача пытались спасти Наталию Александровну, но все оказалось безуспешным – в Михайловскую ЦРБ уже в качестве пациента она попала в тяжелом состоянии и заболевание развивалось стремительно.

Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков и коллектив больницы потрясены случившемся. «Наталия Александровна была опытным врачом, ее стаж работы – более 36 лет. Мы все сделали, чтобы ее спасти. Хотели перевезти в Волгоград, но она находилась на кислороде", - рассказал Андрей Викторович.

И Наталия Александровна, и медперсонал отделения функциональной диагностики очень трепетно относились к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, рассказали коллеги ушедшей из жизни врача. В отделении всегда проводилась дезинфекция, врачи строго использовали средства индивидуальной защиты. И в отделении не было никаких вспышек. Никто не мог предположить, что такое может произойти, признавались сотрудники больницы.

Напомним, за последние несколько месяцев по различным причинам умерли уже четверо работников Михайловской ЦРБ, в том числе трое врачей.



