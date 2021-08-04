Общество

Врач Михайловской ЦРБ Волгоградской области умерла от коронавируса после прививки "ЭпиВакКороной"

Общество 04.08.2021 19:55
0
04.08.2021 19:55


В Михайловке Волгоградской области  сегодня похоронили врача, скончавшуюся  от коронавируса. Как рассказали ИА «Высота 102» коллеги Наталии Александровны Стахановой, которая работала заведующей отделением функциональной диагностики Михайловской ЦРБ, около трех месяцев назад она сделала прививку от ковида вакциной «ЭпиВакКорона», однако от инфекции ее это не уберегло. К женщине приехали родственники из другого города, которые, видимо, ее и заразили. Коллеги врача пытались спасти Наталию Александровну, но все оказалось безуспешным – в Михайловскую ЦРБ уже в качестве пациента  она попала  в тяжелом состоянии и заболевание развивалось стремительно.  
Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков и коллектив больницы потрясены случившемся. «Наталия Александровна была опытным врачом, ее стаж работы – более 36 лет. Мы все сделали, чтобы ее спасти. Хотели перевезти в Волгоград, но она находилась на кислороде", - рассказал Андрей Викторович. 
И Наталия Александровна, и медперсонал отделения функциональной диагностики очень трепетно относились к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил,  рассказали коллеги ушедшей из жизни врача. В отделении всегда проводилась дезинфекция, врачи строго использовали средства индивидуальной защиты. И в отделении не было никаких вспышек. Никто не мог предположить, что такое может произойти, признавались сотрудники больницы. 
Напомним, за последние несколько месяцев по различным причинам умерли уже четверо работников Михайловской ЦРБ, в том числе трое врачей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
04.08.2021 17:30
Общество 04.08.2021 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 14:22
Общество 04.08.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 14:12
Общество 04.08.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 14:00
Общество 04.08.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 13:21
Общество 04.08.2021 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 12:50
Общество 04.08.2021 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 12:42
Общество 04.08.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 11:14
Общество 04.08.2021 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 11:00
Общество 04.08.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 10:30
Общество 04.08.2021 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2021 10:15
Общество 04.08.2021 10:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.08.2021 09:22
Общество 04.08.2021 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2021 18:03
Общество 03.08.2021 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2021 17:46
Общество 03.08.2021 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2021 15:36
Общество 03.08.2021 15:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Пять самовыдвиженцев в Госдуму РФ от Волгоградской области сошли с дистанцииСмотреть фотографии
19:55
Врач Михайловской ЦРБ Волгоградской области умерла от коронавируса после прививки "ЭпиВакКороной"Смотреть фотографии
18:31
В Волгоградской области растут цены на жильеСмотреть фотографии
17:30
Индия и Россия проводят совместные учения под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:00
Осуждена банда расхитителей багажа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:35
«Находился в подавленном состоянии»: пациент выпал из окна ковидного госпиталя в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:23
Волгоградка ответит за прописку 20 человек на 16 квадратахСмотреть фотографии
15:29
Следователи придут в аквапарк Волжского после скандала с ребенком-аутистомСмотреть фотографии
14:28
На юге Волгограда горит степь в промышленной зоне НПЗСмотреть фотографии
14:22
Улицу Мира в Волгограде зачистят от рекламыСмотреть фотографии
14:12
Грозный и Волгоград свяжет пассажирский поездСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области подешевел борщевой наборСмотреть фотографии
13:21
Бывший бухгалтер из Волгоградской области стал финалистом всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли"Смотреть фотографии
12:50
Коронавирус установил в Волгоградской области жуткие антирекорды: 16 умерших и 323 заболевшихСмотреть фотографии
12:42
Замглавы Минстроя понравилась волгоградская школаСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде из-за уснувшего водителя разбилась машина с компанией молодых людейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
На трассе под Волгоградом легковушка и маршрутка столкнулись с фурой: двое погиблиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Кофейные воришки обчистили полки магазина в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:14
«Ушли в тину: аккаунты волжского аквапарка после скандала с ребенком-аутистом заблокировали от гневных комментариевСмотреть фотографии
11:00
Волгоградские врачи отправили ветерана домой с дырой в животе (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
10:45
В селе Новая Паника Волгоградской области случилась паника из-за ночного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Не согласны с расчетом в квитанции – сообщите Волгоградскому регоператоруСмотреть фотографии
10:30
Юг Волгограда зачистят от несанкционированных свалокСмотреть фотографии
10:15
Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» оказали помощь воспитанникам «Волжского центра помощи детям»Смотреть фотографии
09:22
«Остались без урожая»: огороды в хуторе Волгоградской области уничтожило градомСмотреть фотографии
08:41
На трассе Волгоград-Москва в лобовом столкновении фур погибли два водителя (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Жителей хутора в Волгоградской области травят водой с нефтьюСмотреть фотографииCмотреть видео
18:03
Пациенты «красной зоны» пожаловались на нехватку лекарств в ЦРБ под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:46
На юге Волгограда на восемь часов отключат светСмотреть фотографии
17:32
Тайник с оружием недействующей ОПГ нашли в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 