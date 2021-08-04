Общество 04.08.2021 19:55
0
04.08.2021 19:55
В Михайловке Волгоградской области сегодня похоронили врача, скончавшуюся от коронавируса. Как рассказали ИА «Высота 102» коллеги Наталии Александровны Стахановой, которая работала заведующей отделением функциональной диагностики Михайловской ЦРБ, около трех месяцев назад она сделала прививку от ковида вакциной «ЭпиВакКорона», однако от инфекции ее это не уберегло. К женщине приехали родственники из другого города, которые, видимо, ее и заразили. Коллеги врача пытались спасти Наталию Александровну, но все оказалось безуспешным – в Михайловскую ЦРБ уже в качестве пациента она попала в тяжелом состоянии и заболевание развивалось стремительно.
Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков и коллектив больницы потрясены случившемся. «Наталия Александровна была опытным врачом, ее стаж работы – более 36 лет. Мы все сделали, чтобы ее спасти. Хотели перевезти в Волгоград, но она находилась на кислороде", - рассказал Андрей Викторович.
И Наталия Александровна, и медперсонал отделения функциональной диагностики очень трепетно относились к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, рассказали коллеги ушедшей из жизни врача. В отделении всегда проводилась дезинфекция, врачи строго использовали средства индивидуальной защиты. И в отделении не было никаких вспышек. Никто не мог предположить, что такое может произойти, признавались сотрудники больницы.
Напомним, за последние несколько месяцев по различным причинам умерли уже четверо работников Михайловской ЦРБ, в том числе трое врачей.
Реклама
Индия и Россия проводят совместные учения под Волгоградом04.08.2021 17:30
Общество 04.08.2021 17:30
Улицу Мира в Волгограде зачистят от рекламы04.08.2021 14:22
Общество 04.08.2021 14:22
Грозный и Волгоград свяжет пассажирский поезд04.08.2021 14:12
Общество 04.08.2021 14:12
В Волгоградской области подешевел борщевой набор04.08.2021 14:00
Общество 04.08.2021 14:00
Бывший бухгалтер из Волгоградской области стал финалистом всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли"04.08.2021 13:21
Общество 04.08.2021 13:21
Коронавирус установил в Волгоградской области жуткие антирекорды: 16 умерших и 323 заболевших04.08.2021 12:50
Общество 04.08.2021 12:50
Замглавы Минстроя понравилась волгоградская школа04.08.2021 12:42
Общество 04.08.2021 12:42
«Ушли в тину: аккаунты волжского аквапарка после скандала с ребенком-аутистом заблокировали от гневных комментариев04.08.2021 11:14
Общество 04.08.2021 11:14
Волгоградские врачи отправили ветерана домой с дырой в животе (ФОТОШОК)04.08.2021 11:00
Общество 04.08.2021 11:00
Юг Волгограда зачистят от несанкционированных свалок04.08.2021 10:30
Общество 04.08.2021 10:30
Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» оказали помощь воспитанникам «Волжского центра помощи детям»04.08.2021 10:15
Общество 04.08.2021 10:15
«Остались без урожая»: огороды в хуторе Волгоградской области уничтожило градом04.08.2021 09:22
Общество 04.08.2021 09:22
Пациенты «красной зоны» пожаловались на нехватку лекарств в ЦРБ под Волгоградом03.08.2021 18:03
Общество 03.08.2021 18:03
На юге Волгограда на восемь часов отключат свет03.08.2021 17:46
Общество 03.08.2021 17:46
Атмосферная засуха в Волгоградской области сменится штормом03.08.2021 15:36
Общество 03.08.2021 15:36
Реклама