Экономика

ПАО Банк «ФК Открытие» объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»

Экономика 03.08.2021 19:07 Новости компаний
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03.08.2021 19:07 Новости компаний


ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами по электронному адресу ir@open.ru до 03.09.2021 года.
По результатам рассмотрения указанных сообщений ПАО Банком «ФК Открытие» будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций ПАО СК «Росгосстрах», о чем будет объявлено дополнительно.
Предоставленная информация не является публичной офертой.

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