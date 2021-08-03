ПАО Банк «ФК Открытие» объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»
Экономика 03.08.2021 19:07 Новости компаний
0
03.08.2021 19:07 Новости компаний
ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами по электронному адресу ir@open.ru до 03.09.2021 года.
По результатам рассмотрения указанных сообщений ПАО Банком «ФК Открытие» будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций ПАО СК «Росгосстрах», о чем будет объявлено дополнительно.
Предоставленная информация не является публичной офертой.
Реклама
Обновленный ŠKODA KODIAQ: что ждать от рестайлинга03.08.2021 16:25
Экономика 03.08.2021 16:25
Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента03.08.2021 14:27
Экономика 03.08.2021 14:27
Банк «Открытие»: ограничения выбросов в Китае усиливают дисбалансы среди металлов03.08.2021 12:00
Экономика 03.08.2021 12:00
ВТБ в Волгограде увеличил выдачи ипотеки на четверть03.08.2021 11:47
Экономика 03.08.2021 11:47
Банк «Открытие»: во втором полугодии можно ожидать укрепления рубля02.08.2021 17:58
Экономика 02.08.2021 17:58
Банк «Открытие»: решение ФРС неожиданно подняло нефтяные цены02.08.2021 15:12
Экономика 02.08.2021 15:12
Около 500 тысяч клиентов ВТБ уже успели получить «школьные» выплаты02.08.2021 13:38
Экономика 02.08.2021 13:38
ВТБ в Волгограде выдал первые кредиты на новых условиях госпрограммы для семей с детьми02.08.2021 13:13
Экономика 02.08.2021 13:13
КислоНемолочные продукты Садов Придонья названы инновацией года01.08.2021 13:05
Экономика 01.08.2021 13:05
ВТБ Лизинг на треть увеличил объем нового бизнеса в первом полугодии 2021 года30.07.2021 16:41
Экономика 30.07.2021 16:41
Банк «Открытие»: рубль укрепляется на фоне снижения инфляции30.07.2021 15:10
Экономика 30.07.2021 15:10
Клиенты группы банка «Открытие» могут дистанционного получить статус квалифицированного инвестора30.07.2021 12:27
Экономика 30.07.2021 12:27
Сумма средств на счетах эскроу в банке «Открытие» превысила 100 млрд рублей30.07.2021 11:08
Экономика 30.07.2021 11:08
Клиенты ВТБ Онлайн смогут менять валюту по заданному курсу30.07.2021 09:17
Экономика 30.07.2021 09:17
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась на 6 рублей29.07.2021 17:43
Экономика 29.07.2021 17:43
Реклама