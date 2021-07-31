Спорт

Волгоград лишили матча сборной России с командой Мальты

Спорт 31.07.2021 13:17
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31.07.2021 13:17


Российский футбольный союз принял решение перенести сентябрьские домашние матчи национальной и молодежной сборных России из Волгограда и Саранска в Москву. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сказано в официальном сообщении службы коммуникаций РФС. Такое решение принято в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.
«О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно. Мы надеемся, что вскоре ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и болельщики в регионах в ближайшее время снова увидят матчи сборных», - сообщает РФС.
Как ранее сообщалось, 7 сентября 2021 года в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022 года, который пройдет в Катаре, на «Волгоград Арене» должен был состояться матч сборной России с командой Мальты. 
Фото из архива «Высоты 102»

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