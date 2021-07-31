Волгоград лишили матча сборной России с командой Мальты





Российский футбольный союз принял решение перенести сентябрьские домашние матчи национальной и молодежной сборных России из Волгограда и Саранска в Москву. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сказано в официальном сообщении службы коммуникаций РФС. Такое решение принято в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

«О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно. Мы надеемся, что вскоре ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и болельщики в регионах в ближайшее время снова увидят матчи сборных», - сообщает РФС.

Как ранее сообщалось, 7 сентября 2021 года в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022 года, который пройдет в Катаре, на «Волгоград Арене» должен был состояться матч сборной России с командой Мальты.

Фото из архива «Высоты 102»