Иранской компании выставили счет за загрязнение Волги





Административный штраф в размере 150 тысяч рублей наложен на иранскую фирму ООО "Парс-транс Трейдинг Сервис" за загрязнение Волги нефтепродуктами иностранным судном. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в адрес компании также направлен расчет размера вреда, причиненного водному объекту, для оплаты в добровольном порядке. В случае отказа, ущерб будет взыскан в судебном порядке.

Установлено, что эта иранская компания является собственником судна "Pars Khazar 2", с которого был осуществлен сброс нефтесодержащих отходов в Волгу. Инцидент произошел летом прошлого года в Астрахани, куда пришвартовался иранский теплоход. Был произведен отбор проб природной воды на наличие загрязнения. Было обнаружено превышения предельной допустимой концентрации по содержанию нефтепродуктов. Капитан судна пояснил, что причиной загрязнения является масляная ветошь и швартовые веревки, с которых стекало масло вследствие сильного дождя. Иранская компания извинилась за инцидент, пообещала больше такого не допускать и оплатить все платежи, связанные с этим вопросом.



