Экономика

Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних

Экономика 28.07.2021 09:03 Новости компаний
0
28.07.2021 09:03 Новости компаний


За первые 6 месяцев 2021 года сборы компании «Росгосстрах» составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года (40,9 млрд рублей). Выплаты клиентам компании по всем видам страхования выросли к аналогичному периоду прошлого года на 18,4% — до 19,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения за полугодие составила 1,8 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем за первый квартал этого года. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ старейшего страховщика России, готовящегося отметить в октябре этого года вековой юбилей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в страховой компании, значительную часть страховой премии «Росгосстраху» принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование — как классические программы, так и «коробочные» продукты.
В каналах дистрибуции страховых продуктов «Росгосстраха» наиболее значительные темпы роста в первом полугодии продемонстрировали партнерский (115,5%), корпоративный (112,3%) и агентский (109,1%) каналы продаж. Стабильно наращивают продажи розничных полисов «Росгосстраха» и банки материнской группы — «Открытие» и «РГС Банк». Темпы роста по группе за первые 6 месяцев 2021 года составили 172,1%.
«Понятно, что в 2021-м невозможно повторить финансовые показатели прошлого года, когда во втором квартале из-за масштабных карантинных ограничений отмечалось снижение убыточности в автостраховании и личном страховании. Сейчас на результаты нашей деятельности влияют другие факторы, в том числе — и посткарантинные, — поясняет Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин. — В частности, негативное влияние на результат компании оказывают ситуация на инвестиционном рынке, следствием которой стала существенная отрицательная переоценка облигаций. Также выросла убыточность в сегменте личного страхования — мы наблюдаем рост обращений застрахованных в медицинские учреждения. Традиционно в период нестабильности снижается и спрос населения на услуги добровольного страхования, не относящиеся в нашей стране к категории первой необходимости. В то же время стабильные темпы роста во всех ключевых каналах продаж и столь заметное увеличение собранной страховой премии позволяют рассчитывать на то, что юбилейный для «Росгосстраха» 2021 год будет вписан в его историю как еще один год достижений и побед».
Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории РФ действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Экономика
28.07.2021 12:57
Экономика 28.07.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2021 11:50
Экономика 28.07.2021 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2021 10:59
Экономика 28.07.2021 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2021 10:21
Экономика 28.07.2021 10:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 16:54
Экономика 27.07.2021 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 16:18
Экономика 27.07.2021 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 16:13
Экономика 27.07.2021 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 15:41
Экономика 27.07.2021 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 15:34
Экономика 27.07.2021 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 14:50
Экономика 27.07.2021 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 14:07
Экономика 27.07.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 13:09
Экономика 27.07.2021 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 11:42
Экономика 27.07.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 11:37
Экономика 27.07.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 08:59
Экономика 27.07.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:02
Волгоградцы замерли в ожидании шокирующих счетов за электроэнергиюСмотреть фотографии
12:01
Чиновники оценили возможность перехода волгоградских школьников на дистанционкуСмотреть фотографии
11:29
Дело волгоградского генерала Музраева рассмотрит судья ГенераловСмотреть фотографии
10:54
Мост на Волжской ГЭС полностью откроют для движения до 1 сентябряСмотреть фотографии
10:21
В Садах Придонья собирают кабачки на детское питаниеСмотреть фотографии
10:16
Волгоградским главврачам выпишут солидные премии за исполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
09:03
Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогоднихСмотреть фотографии
23:04
Стрела крана обрушилась на стройке очистных сооружений в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Роспотребнадзор рассказал о санкциях для непривитых в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Разрушителя волгоградского стадиона «Трактор» нашли в МосквеСмотреть фотографии
18:56
Движение парализовано: иномарка протаранила скоростной трамвай в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
15:52
Бешеный кот покусал хозяев частного дома в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпитальСмотреть фотографии
15:07
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
Билайн создаст библиотеку голосов знаменитостей для помощи незрячим людямСмотреть фотографии
13:44
В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили связь между ростом заражений коронавирусом и вакцинациейСмотреть фотографии
13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 