Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних





За первые 6 месяцев 2021 года сборы компании «Росгосстрах» составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года (40,9 млрд рублей). Выплаты клиентам компании по всем видам страхования выросли к аналогичному периоду прошлого года на 18,4% — до 19,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения за полугодие составила 1,8 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем за первый квартал этого года. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ старейшего страховщика России, готовящегося отметить в октябре этого года вековой юбилей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в страховой компании, значительную часть страховой премии «Росгосстраху» принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование — как классические программы, так и «коробочные» продукты.

В каналах дистрибуции страховых продуктов «Росгосстраха» наиболее значительные темпы роста в первом полугодии продемонстрировали партнерский (115,5%), корпоративный (112,3%) и агентский (109,1%) каналы продаж. Стабильно наращивают продажи розничных полисов «Росгосстраха» и банки материнской группы — «Открытие» и «РГС Банк». Темпы роста по группе за первые 6 месяцев 2021 года составили 172,1%.

«Понятно, что в 2021-м невозможно повторить финансовые показатели прошлого года, когда во втором квартале из-за масштабных карантинных ограничений отмечалось снижение убыточности в автостраховании и личном страховании. Сейчас на результаты нашей деятельности влияют другие факторы, в том числе — и посткарантинные, — поясняет Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин. — В частности, негативное влияние на результат компании оказывают ситуация на инвестиционном рынке, следствием которой стала существенная отрицательная переоценка облигаций. Также выросла убыточность в сегменте личного страхования — мы наблюдаем рост обращений застрахованных в медицинские учреждения. Традиционно в период нестабильности снижается и спрос населения на услуги добровольного страхования, не относящиеся в нашей стране к категории первой необходимости. В то же время стабильные темпы роста во всех ключевых каналах продаж и столь заметное увеличение собранной страховой премии позволяют рассчитывать на то, что юбилейный для «Росгосстраха» 2021 год будет вписан в его историю как еще один год достижений и побед».

Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории РФ действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru







