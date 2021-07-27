



Перед судом в Волгограде предстанут двое бывших работников ООО "Газэнергосеть Поволжье" по делу о взрыве на автогазозаправочной станции в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, начальника участка АГЗС № 12 и наполнителя баллонов того же участка обвиняются по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что 10 августа 2020 года на АГЗС №36 ООО "Газэнергосеть Поволжье", расположенной на проспекте им. Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, в ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом. В результате погиб прибывший на тушение пожара сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области - он скончался от полученных травм в больнице. Еще 11 человек пострадали.

Нанесенный окружающей природной среде ущерб оценивается в сумму более 37 миллионов рублей. В результате взрыва и пожара уничтожены транспортные средства стоимостью более 2 миллионов рублей. Причиной трагедии, как постановили следователи, послужили нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Гражданским ответчиком по делу признан владелец источника повышенной опасности - ООО "Газэнергосеть Поволжье".

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Тракторозаводской районный суд.

На фото: момент взрыва АГЗС на проспекте Ленина в Волгограде