Здравоохранение

«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидом

Здравоохранение 27.07.2021 13:10
0
27.07.2021 13:10


Волгоградские врачи борются за жизнь молодой пациентки "красной зоны" - 20-летней местной жительницы, состояние которой оценивается как тяжелое. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня журналистам на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, девушка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она является самой молодой пациенткой из тех, которые в настоящее время находятся в реанимационных отделениях инфекционных стационаров региона. Всего в тяжелом состоянии находится 19 таких пациентов, возраст которых меньше 40 лет.
"Болеть стали тяжелее, а заболеваемость помолодела", - резюмировал Алимов.
Всего за прошедшие сутки в регионе в инфекционные больницы госпитализировано 445 пациентов, а выписались 257. С пневмониями в настоящее время лечение проходят почти 4,5 тысячи жителей региона. Общий коечный фонд в инфекционных стационарах составляет 5000 мест.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Здравоохранение
27.07.2021 17:39
Здравоохранение 27.07.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 15:32
Здравоохранение 27.07.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 15:07
Здравоохранение 27.07.2021 15:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.07.2021 18:36
Здравоохранение 26.07.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2021 15:56
Здравоохранение 23.07.2021 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2021 14:16
Здравоохранение 23.07.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2021 14:25
Здравоохранение 21.07.2021 14:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2021 08:13
Здравоохранение 21.07.2021 08:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.07.2021 16:29
Здравоохранение 20.07.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.07.2021 10:43
Здравоохранение 19.07.2021 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.07.2021 12:03
Здравоохранение 18.07.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.07.2021 14:29
Здравоохранение 16.07.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.07.2021 12:39
Здравоохранение 14.07.2021 12:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2021 14:05
Здравоохранение 13.07.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2021 12:43
Здравоохранение 13.07.2021 12:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:56
Движение парализовано: иномарка протаранила скоростной трамвай в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:39
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
15:52
Бешеный кот покусал хозяев частного дома в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпитальСмотреть фотографии
15:07
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
Билайн создаст библиотеку голосов знаменитостей для помощи незрячим людямСмотреть фотографии
13:44
В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили связь между ростом заражений коронавирусом и вакцинациейСмотреть фотографии
13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
18:03
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срокСмотреть фотографии
17:52
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Пострадавшую в страшном ДТП в Волгоградской области жительницу Оренбурга спасают врачиСмотреть фотографии
15:03
Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодкеСмотреть фотографии
14:47
Волгоградку оштрафовали после отдыха в ТурцииСмотреть фотографии
14:04
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя РоссииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 