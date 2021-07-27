«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидом

Здравоохранение 27.07.2021 13:10
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27.07.2021 13:10
Волгоградские врачи борются за жизнь молодой пациентки "красной зоны" - 20-летней местной жительницы, состояние которой оценивается как тяжелое. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня журналистам на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, девушка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она является самой молодой пациенткой из тех, которые в настоящее время находятся в реанимационных отделениях инфекционных стационаров региона. Всего в тяжелом состоянии находится 19 таких пациентов, возраст которых меньше 40 лет.
"Болеть стали тяжелее, а заболеваемость помолодела", - резюмировал Алимов.
Всего за прошедшие сутки в регионе в инфекционные больницы госпитализировано 445 пациентов, а выписались 257. С пневмониями в настоящее время лечение проходят почти 4,5 тысячи жителей региона. Общий коечный фонд в инфекционных стационарах составляет 5000 мест.
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