Следователи под Волгоградом нашли убийцу по топору из пересохшего колодца

Расследования 23.07.2021 15:10
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23.07.2021 15:10
Фроловский районный суд рассмотрит уголовное дело уроженца Узбекистана, обвиняемого в совершенном девять лет назад убийстве пожилой хуторянки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, раскрыть кровавое преступление удалось по найденному в пересохшем колодце топору, ставшим орудием убийства.
По данным следствия, в июне 2012 года иностранец из-за глубокой личной неприязни несколько раз ударил топором 76-летнюю жительницу хутора Писаревки Фроловского района по голове, рукам и ногам. От полученных травм женщина скончалась на месте. На этом убийца не остановился и, чтобы скрыть преступление, попытался сжечь дом вместе с телом жертвы. У него ничего не вышло – пламя не разгорелось. Тогда мужчина выбросил топор в ближайший колодец и сбежал. Только спустя несколько лет нашлись свидетели, которые помогли оперативникам найти заброшенный колодец недалеко от дома погибшей.
Впоследствии следователи выяснили, что у преступника не было постоянного места жительства в России, а также вскоре после нападения с топором он отбывал срок в колонии за многочисленные кражи и еще одно убийство. Свою вину в совершении жестокого преступления девять лет назад гражданин Узбекистана полностью признал.
Фото: katalinks, ru.depositphotos.com.
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