Не исключают наркотики: молодой парень ударил ножом 8-летнего брата в Волгоградской области





Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Калача-на-Дону, который гонялся за 8-летним братом с ножом, а потом пырнул его в живот. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, пострадавший с проникающим ножевым ранением брюшной полости находится в реанимационном отделении больницы областного центра. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Старший брат задержан. Органами следствия проверяется версия о совершении им преступления под воздействием наркотических средств. Уголовное дело возбуждено по п.п."б,з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, когда все случилось, братья были дома одни, их мать находилась на работе. Старший присматривал за младшим, но в какой-то момент он схватил нож и стал гоняться за мальчиком. Когда школьник оступился и упал, вооруженный старший брат догнал его и причинил проникающее ножевое ранение в живот. На крики о помощи прибежала соседка, которая, увидев происходящее, незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



