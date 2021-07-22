Силовики вскрыли махинации с землей в Светлом Яру Волгоградской области





Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества с земельными участками в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, махинации были выявлены в ходе проверки прокуратурой и УФСБ законности приобретения земельных участков, предоставленных районной администрацией.

Установлено, что в июле 2017 года 37-летний житель рабочего поселка Светлый Яр приобрел у администрации Светлоярского района за 11 тысяч рублей без проведения торгов земельный участок площадью 1059 кв.м. кадастровой стоимостью 390 тысяч рублей. Столь низкая цена была обусловлена тем, что якобы у покупателя на указанном участке имелся гараж. Данное обстоятельство, согласно действующему законодательству, предусматривает снижение продажной цены участка до 3% от его кадастровой стоимости. Однако в действительности нежилое строение не возводилось.

По аналогичной схеме, как установили силовики, действовали еще четыре жителя Светлого Яра, выкупив мошенническим путем по заниженной цене земельные участки и причинив муниципалитету ущерб от 290 до 395 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Расследование проводит СО ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области.



