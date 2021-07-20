Происшествия

Браконьеров - раколовов поймали с поличным в Волгоградской области

Происшествия 20.07.2021 11:39
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20.07.2021 11:39


Двоих жителей Волгоградской области задержали по подозрению в браконьерстве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального МВД, безработные жители Калача-на-Дону в возрасте 35 и 42 лет ночью ловили раков на реке Донская Царица в 1 км от хутора Вербовский Калачевского района. Один из мужчин ранее уже был судим за браконьерство.
С места происшествия изъяты раки в количестве 1090 штук, а также лодка "Прогресс-2", лодочный мотор, орудие лова "трал". Мужчины пояснили, что добывали раков для продажи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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