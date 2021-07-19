Волгоградка за деньги «нарисовала» прививку от коронавируса

Происшествия 19.07.2021 14:20
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19.07.2021 14:20
В Волгограде задержана 30-летняя женщина, которая за 8 тысяч рублей помогла двоим жителям в организации псевдо-прививки от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградка внесла в информационную базу несоответствующие действительности сведения о прохождении первого этапа вакцинации против коронавирусной инфекции двумя жителями города. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество. Женщина созналась в содеянном
В настоящее время полицейские выявляют других лиц, причастных к противозаконной деятельности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности.
Напомним, на днях за мошенничество с фальшивым сертификатом о вакцинации от коронавируса была задержана 34-летняя безработная волгоградка. Она предлагала за 3 тысячи рублей помощь с оформлением поддельного документа о прививке от COVID-19. На размещенное объявление откликнулся 50-летний волгоградец, который передал женщине деньги, однако обещанный сертификат так и не получил.
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