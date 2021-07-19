Волгоградка за деньги «нарисовала» прививку от коронавируса





В Волгограде задержана 30-летняя женщина, которая за 8 тысяч рублей помогла двоим жителям в организации псевдо-прививки от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградка внесла в информационную базу несоответствующие действительности сведения о прохождении первого этапа вакцинации против коронавирусной инфекции двумя жителями города. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество. Женщина созналась в содеянном

В настоящее время полицейские выявляют других лиц, причастных к противозаконной деятельности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности.