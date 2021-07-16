Прокуратура и суд вступились за «Остров Людникова» в Волгограде

Общество 16.07.2021 11:37
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16.07.2021 11:37
Волгоградский областной суд обязал мэрию выделить деньги на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на "Острове Людникова". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, на администрацию Волгограда возложена обязанность в течение 6 месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу выделить администрации Краснооктябрьского района Волгограда, как учредителю и распорядителю денежных средств МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района г. Волгограда", денежные средства, необходимые для проведения работ по сохранению указанного объекта культурного наследия. На МБУ возложена обязанность в течение 6 месяцев со дня выделения денежных средств провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Ранее соответствующее решение вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда, но администрация его обжаловала. Однако в апелляционной инстанции жалоба мэрии была оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
Иск в суд был заявлен прокурором Краснооктябрьского района Волгограда. Надзорное ведомство требовало обязать администрацию и МБУ провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Остров Людникова - памятное место, где в дни обороны Сталинграда 138-я Краснознаменная стрелковая дивизия под командованием Людникова Ивана Ильича вела ожесточенные бои с немецко-фашистскими оккупантами". Объект находится в оперативном управлении МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района г. Волгограда" на основании распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда.
В ходе проверки было установлено, что на постаменте наблюдаются сколы на облицовочных мраморных плитах, а через тротуарную плитку прорастает трава. В этой связи прокуратура сделала вывод, что орган местного самоуправления в лице администрации Волгограда обязанность по содержанию указанного объекта культурного наследия исполняет ненадлежащим образом.
Справка. По территории Нижнего поселка завода "Баррикады" в 1942 году проходил передний край обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника Людникова, которая будучи наполовину окруженной, выстояла и отбила все атаки фашистов. Участок обороны дивизии и получил название "Остров Людникова". С 17 октября 1942 года подразделения 138-й стрелковой дивизии вели тяжелые оборонительные бои в этом районе, которые продолжались до 10 января 1943 года. Они удерживали участок около 700 метров по фронту и 400 метров в глубину (так называемый "остров Людникова"), отражая с севера, запада и юга атаки врага. На территории этого легендарного места несколько братских могил и памятников.
Фото из архива "Высоты 102"
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