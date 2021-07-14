Расследования

Прокуратура требует 7 лет колонии для лодочника по делу о крушении катамарана в Волгограде

Расследования 14.07.2021 18:06
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14.07.2021 18:06


Гособвинение потребовало 7 лет колонии общего режима для владельца лодочной станции Леонида Жданова, который обвинялся в гибели 11 человек - пассажиров затонувшего в Волгограде катамарана "Елань-12". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, прения сторон завершились сегодня в Ворошиловском районном суде Волгограда. Жданов просил его оправдать, так как не считает себя виновным в трагедии, которая произошла на Волге в июне 2018 года. Приговор будет провозглашен в пятницу, 16 июля.
Напомним, что уголовное дело в отношении Жданова рассматривается в суде повторно. В июне 2020 года Ворошиловский районный суд вынес Жданову оправдательный приговор, но Волгоградский областной суд в сентябре прошлого года его отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Владельца лодочной станции, откуда в последний раз отчалил катамаран, обвиняют по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Жданова задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин", в результате которого погибли 11 человек. Катастрофа произошла 11 июня 2018 года. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. 
Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец катамарана Дмитрий Хахалев, был пьян. Усугубило ситуацию и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16 человек. Жданову ставили в вину то,  что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как утверждал сам мужчина, в день трагедии у него был выходной. 
Ранее сообщалось, 11 июня 2018 года на причале в Ворошиловском районе, где стояла плавучая дача экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева,  собралась празднично настроенная компания. Среди них было немало сотрудников правоохранительных органов, которые собирались отпраздновать день рождения одного из гостей - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду Виталию Неграшу исполнилось 43 года. Отметить дату в общей компании пришли его жена Елена и 17-летняя дочь Инга. Были на катамаране и Александр Алифашкин - командир взвода ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду с супругой, у которой также был день рождения, а также коллега полицейских – Сергей Шкуренко со своей женой Анной. В 13.50 катамаран вышел в свой последний рейс. На его борту в общей сложности находились 16 человек, тогда как предельная вместимость составляла 12 человек. Катамаран на полном ходу столкнулся с буксиром и затонул.

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