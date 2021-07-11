Здравоохранение 11.07.2021 13:09
0
11.07.2021 13:09
Шесть легковых автомобилей и один фургон передали в районные больницы Михайловки, Средней Ахтубы и Калача-на-Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на этих машинах врачи будут выезжать на дом к больным и доставлять пациентов в лечебные учреждения.
Автопарк Михайловской ЦРБ пополнился семиместным фургоном «Газель Некст», двумя внедорожниками «Нива Трэвел» и легковыми автомобилями «Лада Веста» и «Лада Ларгус Кросс». Среднеахтубинская и Калачевская ЦРБ получили по одной «Ладе Ларгус Кросс». До конца 2021 года в районные больницы облздрав передаст еще 22 автомобиля. До 2025 года планируется закупить 210 машин.
Обновление автопарка проводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области», которая также включает строительство и капитальный ремонт больниц и поликлиник, поставку оборудования и прием на работу новых врачей. На реализацию программы предусмотрено 11 млрд рублей.
Реклама
Рост по всем фронтам: дельта-штамм коронавируса атакует в Волгограде детей и стариков09.07.2021 17:51
Здравоохранение 09.07.2021 17:51
Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублей08.07.2021 16:24
Здравоохранение 08.07.2021 16:24
«Много заражений и пневмоний»: агрессивный вирус захватывает Волгоград07.07.2021 16:57
Здравоохранение 07.07.2021 16:57
«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образца07.07.2021 14:17
Здравоохранение 07.07.2021 14:17
Индийский и британский штаммы коронавируса завезли в Волгоградскую область06.07.2021 13:55
Здравоохранение 06.07.2021 13:55
Волгоградской области выделили 56 миллионов для обследования постковидников03.07.2021 09:59
Здравоохранение 03.07.2021 09:59
На Гремячинском ГОКе новый рекорд: привились более 74% работников02.07.2021 12:16
Здравоохранение 02.07.2021 12:16
Половина сотрудников ПривЖД привита первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции30.06.2021 10:59
Здравоохранение 30.06.2021 10:59
Районная больница в Волгоградской области снова станет ковидным госпиталем29.06.2021 16:41
Здравоохранение 29.06.2021 16:41
Учреждения сети «РЖД-Медицина» на Приволжской железной дороге провели более 220 тысяч исследований на COVID-1929.06.2021 16:31
Здравоохранение 29.06.2021 16:31
Волгоградский облздрав: коронавирус «помолодел» и стал агрессивнее (ВИДЕО)29.06.2021 15:19
Здравоохранение 29.06.2021 15:19
В Волгоградской области ждут новых поставок вакцины "КовиВак"29.06.2021 14:06
Здравоохранение 29.06.2021 14:06
Волгоградцев предупредили о "маскировке" коронавируса под насморк29.06.2021 08:27
Здравоохранение 29.06.2021 08:27
В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчина27.06.2021 18:47
Здравоохранение 27.06.2021 18:47
Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чаще27.06.2021 12:05
Здравоохранение 27.06.2021 12:05
Реклама