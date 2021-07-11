



Шесть легковых автомобилей и один фургон передали в районные больницы Михайловки, Средней Ахтубы и Калача-на-Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на этих машинах врачи будут выезжать на дом к больным и доставлять пациентов в лечебные учреждения.

Автопарк Михайловской ЦРБ пополнился семиместным фургоном «Газель Некст», двумя внедорожниками «Нива Трэвел» и легковыми автомобилями «Лада Веста» и «Лада Ларгус Кросс». Среднеахтубинская и Калачевская ЦРБ получили по одной «Ладе Ларгус Кросс». До конца 2021 года в районные больницы облздрав передаст еще 22 автомобиля. До 2025 года планируется закупить 210 машин.

Обновление автопарка проводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области», которая также включает строительство и капитальный ремонт больниц и поликлиник, поставку оборудования и прием на работу новых врачей. На реализацию программы предусмотрено 11 млрд рублей.