Спорт

Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛ

Спорт 10.07.2021 21:02
0
10.07.2021 21:02


Игра первого тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2021/22 между волгоградским «Ротором» и ивановским «Текстильщиком» сегодня завершилась ничьей. Как сообщает ИА «Высота 102», команды сыграли на стадионе «Волгоград Арена» со счетом 0:0.
Первый тайм был безрезультативным: игра прошла в достаточно спокойном темпе и без голов. После перерыва сине-голубые пошли в атаку, но ни один свой момент реализовать не смогли. Основное время команды закончили «всухую». В добавочные 6 минут голов также не было.
Автор фото Сергей Федотов

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Спорт
01.07.2021 12:46
Спорт 01.07.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.06.2021 15:05
Спорт 16.06.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2021 13:39
Спорт 12.06.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2021 22:26
Спорт 11.06.2021 22:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2021 15:31
Спорт 04.06.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2021 13:44
Спорт 26.05.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2021 10:32
Спорт 22.05.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.05.2021 15:41
Спорт 21.05.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.05.2021 14:38
Спорт 20.05.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2021 17:59
Спорт 16.05.2021 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2021 16:21
Спорт 16.05.2021 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
08.05.2021 09:50
Спорт 08.05.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 22:03
Спорт 07.05.2021 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 16:45
Спорт 07.05.2021 16:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:02
Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛСмотреть фотографии
18:34
Утомленных солнцем волгоградцев на диком пляже пытались вразумить сотрудники МЧС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Реставратору Родины-матери в Волгограде выдали «черную метку» из-за контракта в ТунисеСмотреть фотографии
14:55
Сертификаты на бесплатный шопинг разыграют среди вакцинированных в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:39
Стройка развернется на сменившем собственника стадионе «Пищевик» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
После ссоры двух женщин загорелся магазин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Недоглядели: двое малышей утонули в пруду под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:02
Работа есть?: волгоградцев расспросят о ситуации на рынке трудаСмотреть фотографии
09:52
Удар двух легковушек на перекрестке в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Летний зной в Волгоградской области точечно разбавят ливни и грозыСмотреть фотографии
09:20
Транспорт и продукты проверили в Волгограде на коронавирусСмотреть фотографии
20:30
Вытаскивали трактором: под Волгоградом пожарные спасли попавшего в беду жеребенкаСмотреть фотографии
20:28
В селах и хуторах Волгоградской области модернизируют уличное освещениеСмотреть фотографии
19:57
«Куда увозите?»: в Волгограде жителей многоэтажек встревожила судьба старых лифтовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Миллион по «удаленке»: лжеброкер обокрал пенсионера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Рост по всем фронтам: дельта-штамм коронавируса атакует в Волгограде детей и стариковСмотреть фотографии
16:24
Рекордную сумму перечислили в бюджет налогоплательщики Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Коллапса нет, вода есть: в Светлом Яре под Волгоградом сохраняется режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:04
Куда пустят без QR-кода?: волгоградцам разъяснили новые коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
14:44
Коронавирус «съест» свыше 5 миллиардов из бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Стреляли по колесам: пьяный угонщик на «Ниве» устроил гонки с полицейскими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Горе-фермеры завалили поля в Волгоградской области пленкой и картономСмотреть фотографии
13:34
Компания «ЕвроХим» в очередной раз подтвердила статус лучшего предприятия химической промышленностиСмотреть фотографии
13:09
Волгоградская облдума разжаловала председателя комиссии по парламентскому контролюСмотреть фотографии
12:38
Напавшего на волгоградку бомжа выследили в Тюменской области по генотипуСмотреть фотографии
12:23
В Садах Придонья вишню убирают комбайныСмотреть фотографии
11:46
Первая в Волжском библиотека нового поколения с VR-очками откроется в сентябреСмотреть фотографии
10:42
В «Единой России» задумались об исключении депутата Волгоградской облдумы ОсиповаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
На мопеде, Chrysler и «Ниве»: водителей-пьяниц сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
У безалаберной управляющей компании в центре Волгограда отобрали все домаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 