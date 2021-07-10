Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛ





Игра первого тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2021/22 между волгоградским «Ротором» и ивановским «Текстильщиком» сегодня завершилась ничьей. Как сообщает ИА «Высота 102», команды сыграли на стадионе «Волгоград Арена» со счетом 0:0.

Первый тайм был безрезультативным: игра прошла в достаточно спокойном темпе и без голов. После перерыва сине-голубые пошли в атаку, но ни один свой момент реализовать не смогли. Основное время команды закончили «всухую». В добавочные 6 минут голов также не было.

Автор фото Сергей Федотов



