СберБанк: Объём выдачи ипотеки вырос более чем в 2 раза в I полугодии

Экономика 08.07.2021 16:30 Новости компаний
0
08.07.2021 16:30 Новости компаний
По данным сервиса ДомКлик, в январе-июне 2021 года СберБанк выдал в 2,1 раза больше ипотечных кредитов в суммарном выражении и на 1,7 раза больше в количественном, чем за аналогичный период прошлого года. Если за полгода 2020-го было выдано более 299,2 тысячи кредитов на 632,5 млрд рублей, то в первом полугодии текущего года показатель составил более 507,1 тысячи кредитов на сумму больше 1,3 трлн рублей.
«В первом полугодии мы увидели стабильный спрос на ипотечные кредиты со стороны россиян. Это было обусловлено действием льготных программ, а также выгодными ставками во всех сегментах кредитования жилья. Объём выдач на первичном рынке увеличился в 2,5 раза в денежном выражении. СберБанк оформил 133,6 тысячи кредитов на более чем 440,3 млрд рублей. Почти в два раза вырос объём выдач на готовое жильё — 357,2 тысячи кредитов на 861,4 млрд рублей. Первый и второй кварталы характеризовались повышенным спросом, что в том числе было связано с ожиданием, а затем и заявлениями об изменении параметров по программе господдержки, запущенной в 2020 году», - отметил Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик».
По его словам, в банке отмечают спрос на ипотеку на индивидуальные жилые дома (ИЖС). Объём выдачи за январь-июнь текущего года составил почти 3.2 тысячи кредитов на 7,6 млрд рублей, что в 3,5 раза по количеству и в 4.1 раза в денежном выражении больше, чем в первом полугодии 2020 года.
СберБанк фиксирует всплеск интереса россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости, который только нарастает в период пандемии и вынужденной самоизоляции. Этому росту способствует общее увеличение спроса на ипотечные кредиты, запуск собственных программ на ИЖС, а также меры господдержки в данном сегменте.
Реклама
Банк «Открытие» внедрил новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения08.07.2021 17:12
Экономика 08.07.2021 17:12
Почти 100% ипотечных сделок Сбербанка на рынке новостроек Волгоградской области проходят с электронной регистрацией08.07.2021 14:19
Экономика 08.07.2021 14:19
ВТБ первым запускает онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала08.07.2021 13:56
Экономика 08.07.2021 13:56
СберСервис перезагружает рынок профессиональных ИТ-услуг08.07.2021 12:46
Экономика 08.07.2021 12:46
Бензин в Волгоградской области скромно дорожает08.07.2021 11:52
Экономика 08.07.2021 11:52
В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»07.07.2021 19:13
Экономика 07.07.2021 19:13
В первом полугодии 2021 года пользователей бизнес-карты Сбербанка стало больше на 20%07.07.2021 17:04
Экономика 07.07.2021 17:04
ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов07.07.2021 15:13
Экономика 07.07.2021 15:13
Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне07.07.2021 14:21
Экономика 07.07.2021 14:21
ВТБ расширил программу лояльности для предпринимателей07.07.2021 10:26
Экономика 07.07.2021 10:26
Банк «Открытие»: рынок нефти – рукотворный дефицит07.07.2021 09:38
Экономика 07.07.2021 09:38
ВТБ повышает доходность накопительного счета до 7%06.07.2021 16:48
Экономика 06.07.2021 16:48
В Волгоградской области реконструируют железнодорожный мост через Дон06.07.2021 14:08
Экономика 06.07.2021 14:08
ВТБ в Волгограде увеличил выдачи ипотеки более чем на 30%06.07.2021 13:39
Экономика 06.07.2021 13:39
СберБанк отменил комиссию для переводов за рубеж06.07.2021 11:20
Экономика 06.07.2021 11:20
Реклама