Экономика

СберБанк: Объём выдачи ипотеки вырос более чем в 2 раза в I полугодии

Экономика 08.07.2021 16:30 Новости компаний
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08.07.2021 16:30 Новости компаний


По данным сервиса ДомКлик, в январе-июне 2021 года СберБанк выдал в 2,1 раза больше ипотечных кредитов в суммарном выражении и на 1,7 раза больше в количественном, чем за аналогичный период прошлого года. Если за полгода 2020-го было выдано более 299,2 тысячи кредитов на 632,5 млрд рублей, то в первом полугодии текущего года показатель составил более 507,1 тысячи кредитов на сумму больше 1,3 трлн рублей.
«В первом полугодии мы увидели стабильный спрос на ипотечные кредиты со стороны россиян. Это было обусловлено действием льготных программ, а также выгодными ставками во всех сегментах кредитования жилья. Объём выдач на первичном рынке увеличился в 2,5 раза в денежном выражении. СберБанк оформил 133,6 тысячи кредитов на более чем 440,3 млрд рублей. Почти в два раза вырос объём выдач на готовое жильё — 357,2 тысячи кредитов на 861,4 млрд рублей. Первый и второй кварталы характеризовались повышенным спросом, что в том числе было связано с ожиданием, а затем и заявлениями об изменении параметров по программе господдержки, запущенной в 2020 году», - отметил Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик». 
По его словам, в банке отмечают спрос на ипотеку на индивидуальные жилые дома (ИЖС). Объём выдачи за январь-июнь текущего года составил почти 3.2 тысячи кредитов на 7,6 млрд рублей, что в 3,5 раза по количеству и в 4.1 раза в денежном выражении больше, чем в первом полугодии 2020 года.
СберБанк фиксирует всплеск интереса россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости, который только нарастает в период пандемии и вынужденной самоизоляции. Этому росту способствует общее увеличение спроса на ипотечные кредиты, запуск собственных программ на ИЖС, а также меры господдержки в данном сегменте.

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