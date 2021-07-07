Убитую горем мать нашли мертвой на могиле дочери под Волгоградом

Происшествия 07.07.2021 17:39
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07.07.2021 17:39
Пропавшую накануне утром 54-летнюю Елену Олемскую нашли мертвой на кладбище у могилы собственной дочери, сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД России. По факту смерти жительницы поселка Кировец Среднеахтубинского района органами СУ СКР по Волгоградской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, Елена Олемская ушла из дома утром 6 июля и не вернулась. Как рассказал информагентству сын погибшей Виталий, он узнал о пропаже своей матери только после звонка воспитательницы из детского сада - бабушка не забрала домой внуков. «Утром я был дома и застал ее возвращение из садика, она только отвела внуков. Когда я уходил на работу, мама собиралась пойти в магазин», - пояснил Виталий. После звонка из детсада мужчина вернулся домой и не обнаружил Елену в квартире. Сегодня утром Виталий написал в полиции заявление о пропаже матери.
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