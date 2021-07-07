Убитую горем мать нашли мертвой на могиле дочери под Волгоградом





Пропавшую накануне утром 54-летнюю Елену Олемскую нашли мертвой на кладбище у могилы собственной дочери, сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД России. По факту смерти жительницы поселка Кировец Среднеахтубинского района органами СУ СКР по Волгоградской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.