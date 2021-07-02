Выборы

Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в Госдуме

Выборы 02.07.2021 16:02
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02.07.2021 16:02


Сегодня документы на участие в выборах депутатов Госдумы РФ в избирательную комиссию Волгоградской области подала первая женщина-самовыдвиженец. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ИКВО, о своем намерении баллотироваться в новый состав Госдумы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 уведомила Татьяна Орешкина 1980 года рождения.
В своем заявлении она указала, что имеет высшее образование, проживает в Москве и занимает должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Напомним, что ранее Татьяна Орешкина судилась со своим работодателем за эту должность, с которой ее уволили в 2019 году. "Высота 102" тогда подробно рассказывала об этой истории. Позже Орешкиной удалось восстановиться на работе, однако свой должности она скоро все равно лишится. Согласно постановлению администрации города Волжского от 22 июня 2021 года, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский ликвидируется. Документ опубликован на сайте городской администрации. 
Отметим, что Орешкина стала третьим самовыдвиженцем, заявившим о желании участвовать в выборах депутатов Госдумы в Волгоградской области. Ранее документы подали судимый за взятку экс-помощник прокурора Дзержинского района Волгограда Иван Иванов, который сейчас является индивидуальным предпринимателем. А также самозанятый Тимофей Першин из хутора Чиганаки-1 в Кумылженском районе.

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