Выборы 02.07.2021 16:02
0
02.07.2021 16:02
Сегодня документы на участие в выборах депутатов Госдумы РФ в избирательную комиссию Волгоградской области подала первая женщина-самовыдвиженец. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ИКВО, о своем намерении баллотироваться в новый состав Госдумы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 уведомила Татьяна Орешкина 1980 года рождения.
В своем заявлении она указала, что имеет высшее образование, проживает в Москве и занимает должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Напомним, что ранее Татьяна Орешкина судилась со своим работодателем за эту должность, с которой ее уволили в 2019 году. "Высота 102" тогда подробно рассказывала об этой истории. Позже Орешкиной удалось восстановиться на работе, однако свой должности она скоро все равно лишится. Согласно постановлению администрации города Волжского от 22 июня 2021 года, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский ликвидируется. Документ опубликован на сайте городской администрации.
Отметим, что Орешкина стала третьим самовыдвиженцем, заявившим о желании участвовать в выборах депутатов Госдумы в Волгоградской области. Ранее документы подали судимый за взятку экс-помощник прокурора Дзержинского района Волгограда Иван Иванов, который сейчас является индивидуальным предпринимателем. А также самозанятый Тимофей Першин из хутора Чиганаки-1 в Кумылженском районе.
Реклама
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в Госдуму01.07.2021 11:16
Выборы 01.07.2021 11:16
Волгоградцев зазывают на онлайн-разминку перед выборами в Госдуму21.04.2021 11:46
Выборы 21.04.2021 11:46
Провальная явка и победа "ЕР": подведены итоги выборов в Городищенском районе Волгоградской области26.10.2020 08:49
Выборы 26.10.2020 08:49
В Волгоградской области пандемия не мешает выборам в Городищенскую гордуму24.10.2020 08:45
Выборы 24.10.2020 08:45
В Волгоградской области учитель математики на выборах вырвал победу у единороссов14.09.2020 13:57
Выборы 14.09.2020 13:57
Партия власти разжилась еще двумя мандатами в Волгоградской гордуме14.09.2020 10:12
Выборы 14.09.2020 10:12
Селяне обеспечили единороссу путевку в Волгоградскую областную думу14.09.2020 09:39
Выборы 14.09.2020 09:39
На довыборах в Волгоградскую облдуму чиновник-единоросс опережает конкурентов13.09.2020 23:17
Выборы 13.09.2020 23:17
В Волгоградской области избирателям мало интересны трехдневные довыборы12.09.2020 10:19
Выборы 12.09.2020 10:19
Три счастливых дня: в Волгоградской области стартовали затяжные выборы11.09.2020 10:26
Выборы 11.09.2020 10:26
В Волгоградской области трехдневные выборы станут нормой09.09.2020 10:07
Выборы 09.09.2020 10:07
В Волгоградской области члены УИКов проведут подомовой обход электората03.09.2020 15:45
Выборы 03.09.2020 15:45
Уж выбрать невтерпеж: в Волгоградской области досрочно голосуют за депутатов02.09.2020 12:45
Выборы 02.09.2020 12:45
Выбор в масках и с градусниками: избирательные участки Волгоградской области готовят к сентябрю29.08.2020 14:13
Выборы 29.08.2020 14:13
В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборы13.08.2020 17:38
Выборы 13.08.2020 17:38
Реклама