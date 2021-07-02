



Сегодня документы на участие в выборах депутатов Госдумы РФ в избирательную комиссию Волгоградской области подала первая женщина-самовыдвиженец. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ИКВО, о своем намерении баллотироваться в новый состав Госдумы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 уведомила Татьяна Орешкина 1980 года рождения.

В своем заявлении она указала, что имеет высшее образование, проживает в Москве и занимает должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Напомним, что ранее Татьяна Орешкина судилась со своим работодателем за эту должность, с которой ее уволили в 2019 году. "Высота 102" тогда подробно рассказывала об этой истории . Позже Орешкиной удалось восстановиться на работе, однако свой должности она скоро все равно лишится. Согласно постановлению администрации города Волжского от 22 июня 2021 года, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский ликвидируется. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Отметим, что Орешкина стала третьим самовыдвиженцем, заявившим о желании участвовать в выборах депутатов Госдумы в Волгоградской области. Ранее документы подали судимый за взятку экс-помощник прокурора Дзержинского района Волгограда Иван Иванов, который сейчас является индивидуальным предпринимателем. А также самозанятый Тимофей Першин из хутора Чиганаки-1 в Кумылженском районе.



