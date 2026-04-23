



Феникс, конь, к судьбе которого было приковано внимание сотен людей, стал настоящим киногероем. Выбранный для съемок в художественном фильме, этот статный красавец не испугался ни необычных команд, ни 15-часовых рабочих будней. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Жизнь Феникса началась с непростых испытаний. Оставшийся без матери в первые же дни жизни, ослабленный жеребенок попал к человеку в тяжелом состоянии. Отматывая события шестилетней давности, сотрудники центра военно-спортивной и конной подготовки «Щит», вспоминают, как несколько раз он практически умирал у них на руках, но, к счастью, все-таки переломил затянувшуюся черную полосу.

Когда Дмитрия Антонова, руководителя центра, попросили привезти не просто хорошо подготовленного, но и максимально стрессоустойчивого коня, он практически без раздумий выбрал Феникса. И не ошибся. Животное, которое прошло долгую социализацию, ничуть не смутилось суматохи на съемочной площадке. Хотя, по правде говоря, удивительного для него было немало.

- Задание для Феникса была не очень сложным, но производство кино предусматривают десятки дублей, смену кадров и обстоятельств, - рассказывает Дмитрий Антонов. - По этой причине наличие должных навыков вовсе не гарантирует того, что животное выполнит задачу. К примеру, однажды режиссер спросил меня, боится ли конь огня? Не боится. В итоге ночью вокруг него стеной встало пламя, перед ним разожгли два факела. В это время на площадке стреляли из пистолетов, потом из винтовки и из лука с горящими стрелами. Подобная ситуация – стресс для любого коня, но Феникс справился с поставленной задачей. Он не просто готов к изменениям, но и способен обучаться новому. Для этого ему достаточно два-три раза показать необходимый элемент, убедить его, что это безопасно, показать, что мы находимся рядом, и все – он спокойно работает в кадре. Работает самоотверженно. По 15 часов как днем, там и ночью.

Достаточно быстро конь, не понаслышке знающий, что такое трудности, нашел язык с каскадером. Для приличия он, конечно, проявил свой несговорчивый норов но, ощутив профессионализм всадника, вскоре ему доверился.

- Для мозга коня людской мир со всеми его заморочками, конечно, непонятен. Максим, профессиональный каскадер, убедил Феникса, что он уверенно ездит верхом, вдруг, неожиданно для коня, начал вести себя совершенно непонятно – махать руками, кричать, а потом и вовсе падать. Десять раз подряд, - отмечает Дмитрий Антонов. – Следом актер, которого дублировал Максим, называл Феникса подлецом ( все это, конечно, предусмотрено сценарием), а в следующем кадре кормил его морковью и водил за собой. Несмотря на мгновенную смену действий и резко меняющиеся отношения, животное сохраняло спокойствие. Хотя, наверное, моментами и было в недоумении от происходящего.

Наградой за шесть непростых рабочих смен для попавшего в «большой метр» животного стали прогулки по Богдинско-Баскунчакскому заповеднику, где и проходили съемки фильма «Сергий против нечисти».

- За время съемок Феникс успел даже немного похудеть. Однако сейчас, после возвращения домой, он окончательно вернулся в форму и даже стал рассказывать другим коням, где был и что делал, - иронизирует волгоградец. – Несомненным бонусом и для него, и дня нас стали поистине роскошные пейзажи заповедника, в самом сердце которого работала съемочная группа. В скором времени мы повезем на площадку двух наших осликов – они тоже появятся в одном из эпизодов фильма.

О судьбе животного корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале. Пережив немало трудностей, молодой конь стал любимцем не только для сотрудников центра военной и спортивной подготовки «Щит», но и для всех его посетителей.

- Мне запало в душу интервью Эдгара Запашного, который говорил, что в его практике был всего один тигр, ставший ему хорошим другом. Он назвал это чудом, которое редко случается дважды, - рассказывал нам Дмитрий Антонов. – На мой взгляд, все эти заявления: «Мы дружим, он меня любит» – не более, чем громкие слова. Но в нашей конкретной истории сошлось несколько моментов. Феникс видел меня практически с первых дней жизни, и для него я связан с выживанием. Несмотря на то, что у нас неравноценные отношения, и по иерархии я стою выше него, Феникс считает меня своим другом. А я….. я до сих пор вижу в этом уже большом, сильном, мощном коне всё того же маленького хулиганистого проказника, который все так же нуждается в любви и заботе и готов проявлять любовь и привязанность к тем, кто шесть лет назад подарил ему шанс на жизнь!

