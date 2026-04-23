Волгоградцы получат детские пособия досрочно перед майскими





Социальный фонд России досрочно выплатит детские пособия и пенсии перед майскими праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Все пособия, которые намечены до 3 мая, будут перечислены волгоградским семьям уже 29-30 апреля. В список войдут:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности,

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей,

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Напомним, пенсию досрочно смогут получить волгоградцы, которые получают ее через банк с 1 по 4-е число месяца. Это касается страховых, социальных, накопительных пенсий, а также пенсий по старости и инвалидности.