В Волгограде прощаются с экс-ректором ВолГАУ Николаем Кузнецовым





Бывший ректор Волгоградской сельхозакадемии, ныне – государственного аграрного университета Николай Кузнецов скончался на 92-м году жизни. Печальную новость сообщили в вузе. Заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, профессора Николая Григорьевича Кузнецова не стало 21 апреля. Сегодня, 23 апреля, состоятся его похороны.

Николай Григорьевич прошел путь от декана факультета механизации до проректора по учебной части и руководителя вуза. С 1998 по 2003 годы он был ректором Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии. Он также является основателем кафедры «Информатика, теоретическая механика и основы научных исследований».

Свой талант и трудолюбие он посвятил благородному делу – совершенствованию сельскохозяйственной техники и, главным образом, машинно-тракторных агрегатов. Научные разработки и практические рекомендации профессора Кузнецова оказали большую помощь сельхозпроизводителям.

Николай Григорьевич является автором 22 изобретений и более 250 научных работ. Под руководством профессора Кузнецова защищено 6 докторских и более 30 кандидатских диссертаций.

За успешную научную деятельность ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ», присуждена премия Волгоградской области за научные достижения в 2009 году.

За деятельность по организации работ специализированных студенческих отрядов, использующих передовую организацию труда, награжден орденом «Дружбы народов», отмечен нагрудным знаком высшей школы «За отличные успехи в работе».