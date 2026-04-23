



В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на депутата Антонину Галяшкину.

Уточняется, что речь идет о жителях двух населенных пунктов, которые трудились на фабриках. В бедственном положении оказались саратовцы, проживающие в селе Царевщина (Балтайский район) и поселке Татищево.

– Мы помним печальный опыт Балаковской птицефабрики. Банкротство – это путь в никуда. В Пугачеве деятельность эффективных в кавычках менеджеров привела к фактическому закрытию мясокомбината, – приводит высказывание депутата информагентство.

Об ответственности за закрытие птицефабрик в Саратовской области напоминал на минувшей неделе и председатель Госдумы Вячеслав Володин:

– У нас есть министерства: министерство экономического развития, министерство сельского хозяйства. Очень важно, чтобы руководители этих министерств понимали свою ответственность. И, конечно, в повестке у губернатора такие вопросы должны быть приоритетными, потому что речь идет о рабочих местах. Правильно было бы и депутатам областной думы в своей повестке эти вопросы начать рассматривать, – высказывался Володин.

