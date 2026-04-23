«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
 В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых
Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как передает Привет-Ростов, особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.  Ростовчане неделями не могут записаться...
Гособвинение запросило 23 года «строгача» для убийцы федерального судьи Ветлугина

В Волгограде подсудимый по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина – Сергей Кибальников – готовится выслушать приговор. Как сообщает ИА «Высота 102», финальное заседание, на котором судья Виктория Плотицына огласит решение, запланировано на 29 апреля. 

Как уточнили «Высоте 102» в пресс-службе областного суда, накануне, 22 апреля, состоялось прение сторон. Сергей Кибальников обвиняется в совершении нескольких преступлений: кроме убийства федерального судьи, жителю города Камышина предъявлено обвинение по статьям о незаконном хранении и переделке огнестрельного оружия, а также повреждении чужого имущества, совершенном по мотивам ненависти или вражды. 

– На предстоящем заседании подсудимый выступит с последним словом, после чего планируется оглашение приговора, – уточнили в Волгоградском областном суде.  

До сих пор ни сторона защиты, ни представитель потерпевших не могут определенно говорить о том, какого приговора стоит ожидать по итогам процесса. Сергей Кибальников, как ранее сообщало ИА «Высота 102», признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Это суд может учесть в качестве смягчающего обстоятельства. Однако, уточнял ранее представитель потерпевших Артем Хачатурян, по совокупности статей, вероятнее всего, приговор областного суда будет суровым. Весомое значение имеет и статус убитого Василия Ветлугина. 

Государственное обвинение в ходе процесса, состоявшегося 22 апреля в Волгоградском областном суде, запросило для убийцы Кибальникова 23 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура требует выплаты Кибальниковым штрафа в размере 180 тысяч рублей. 

По данным информагентства, признавший свою вину на стадии судебного следствия Сергей Кибальников после оглашения приговора планирует заключить контракт и отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, процесс по делу об убийстве судьи Камышинского городского суда Ветлугина проходит в облсуде в закрытом режиме (с учетом статуса убитого и обстоятельств совершенного преступления). Оглашение приговора будет открытом – представители СМИ смогут при этом присутствовать. 

Убийство федерального судьи было совершено Сергеем Кибальниковым 14 августа 2025 года вблизи Камышинского городского суда. Дождавшись Василия Ветлугина по окончании его рабочего дня, бизнесмен выдвинулся ему навстречу. Судья попытался спастись бегством, однако Кибальников произвел несколько выстрелов ему в спину из переделанного карабина «Сайга». После, приблизившись к поверженному мужчине, камышанин достал приготовленный заранее нож и оскопил им свою жертву.

