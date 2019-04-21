Общество 21.04.2019 17:02
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21.04.2019 17:02
Экс-председатель спорткомитета Волжского Татьяна Орешкина, уволенная за ряд допущенных ею нарушений на посту руководителя ведомства, подняла на свою защиту соцсети. Как сообщает ИА «Высота 102», Татьяна Орешкина назвала свое увольнение «мерзким и предательским», не упомянув при этом о своих «прегрешениях». Хотя в администрации Волжского отказались комментировать историю увольнения Татьяны Орешкиной, источник в мэрии поделился фактами из жизни бывшей чиновницы, которые свидетельствуют о том, что в карьере экс-председателя спорткомитета все было совсем не безоблачно. Выяснилось, что повод для увольнения Татьяны Орешкиной у городских властей был, что подтверждается представлением прокуратуры, результатами финансовой проверки и протоколами об административных нарушениях.
Так, в представлении прокуратуры от 29 марта указано, что в ходе проверки спорткомитета выявлены многочисленные нарушения законодательства о закупках, бюджете и противодействии коррупции. Например, чиновницу уличили в нарушениях при оформлении договоров на видеосъемку. Согласно документам, Татьяна Сергеевна необоснованно увеличивала стоимость видеосюжетов.
В результате проверки расходования финансовых средств также установлен ряд нарушений. Оказалось, что, будучи жительницей Москвы (у Татьяны Орешкиной московская "прописка" – прим. ред. ИА «Высота 102»), экс-руководитель необоснованно возмещала себе командировочные расходы без предоставления каких-либо документов, подтверждающих оплату проживания. Речь идет о 16,8 тыс. рублей. То есть чиновница во время командировок в Москву получала деньги за проживание, не подтвердив это кассовым чеком из гостиницы.
Многочисленные нарушения касаются и сферы госзакупок – в частности, не соответствие установленным требованиям закупок у единственного поставщика, использование электронной подписи давно уволенного сотрудника.
16 января 2019 года Волжский городской суд признал Татьяну Орешкину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ей было назначено наказание в виде административного штрафа. Бывшая чиновница не возвратила в бюджет города излишне полученную субсидию на выполнение муниципального задания.
Однако Татьяна Орешкина не захотела признавать ошибки и решила привлечь как можно больше внимания к своей персоне. Помимо публикаций в соцсетях, волжане обнаружили и петицию на сайте Change.org в защиту уволенной чиновницы. Эту петицию создала некая Татьяна Балаева. В тексте женщина от имени волжан, спортсменов рассказывает о несправедливом увольнении руководителя спорткомитета и призывает горожан поддержать ее. Самое интересное, что в девичестве Татьяна Сергеевна была именно Балаевой.
Между тем, экс-чиновница настроена решительно – в деле защиты своих прав она пообещала даже добраться до Гааги, где, как известно, находятся международный суд ООН, уголовный суд, арбитражный и другие. В какой именно из этих судов собралась Татьяна Орешкина, она не пояснила.
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