Борьба с коррупцией

Останется в СИЗО до приговора: дело бывшего главного пристава Волгоградской области дошло до суда

Борьба с коррупцией 30.06.2021 15:12
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30.06.2021 15:12


Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда на предварительном заседании продлил срок содержания под стражей бывшему главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву и назначил дату первого заседания по рассмотрению его уголовного дела по существу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Первое заседание по делу Владимира Евстигнеева состоится 12 июля. Бывший главный пристав, по решению суда, по-прежнему будет находиться в СИЗО.
Евстигнеев, напомним, обвиняется по двум статьям УК – получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.
По версии следствия, в середине июля 2020 года Евстигнеев решил приобрести себе автомобиль Audi Q7, который планировался реализовываться специализированной организацией на торгах в качестве арестованного имущества. Не желая огласки, он дал указание подчиненному посодействовать в регистрации в качестве участницы предстоящих торгов своей знакомой.
В дальнейшем по просьбе Евстигнеева бывший руководитель ТУ Росимущества в Волгоградской области Юрий Ефимов убедил директора по развитию коммерческой организаций, осуществляющей продажу арестованного имущества, передать взятку главному судебному приставу Волгоградской области в сумме 165 тысяч рублей. Данные денежные средства передавались под видом возврата комиссии за реализуемый автомобиль, приобретенный главным судебным приставом на торгах через подставное лицо. При этом еще до завершения торгов по указанию фигуранта уголовного дела автомобиль был помещен на хранение в один из автоцентров.
Ранее сообщалось, что вину в инкриминируемых деяниях Владимир Евстигнеев не признает. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по региону. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы. 
Уголовное в отношении бывшего руководителя ТУ Росимущества в Волгоградской области Юрия Ефимова, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере, мошенничестве с использованием своего служебного положения и служебном подлоге находится на рассмотрении в Центральном районном суде. В отношении директора по развитию коммерческой организации уголовное дело прекращено в связи с добровольным сообщением о совершенном преступлении и активным способствованием расследованию.

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