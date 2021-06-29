Власти назвали вероятную причину массовой гибели рыбы в реке Волгоградской области











Нехватка кислорода в речной воде из-за экстремальной жары и отсутствия ветра, предположительно, привели к массовой гибели мелких рыб в водоеме Донского бассейна на границе Алексеевского и Кумылженского районов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, который инициировал проверку по факту экологического происшествия.

«Точная причина будет установлена только по результатам отбора лабораторных проб воды: привлечены специалисты аккредитованной лаборатории. В случае выявления загрязняющих веществ будет возбуждено административное производство», — заявили в ведомстве. Проверку из-за выброса на берег реки мертвых рыб проводят также органы прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, сегодня информагентство сообщило о массовой гибели рыбы в реке Кумылга на границе Кумылженского и Алексеевского районов. Местные жители заметили неладное еще 27 июня и забили тревогу в социальных сетях. По словам людей, вместе с рыбой могли погибнуть многочисленные лебедята, которых раньше видели с парой взрослых птиц. Информацию об инциденте в администрации Алексеевского района не предоставили — корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось дозвониться до руководства муниципалитета по номерам, указанным на сайте органа власти.