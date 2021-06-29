Власти назвали вероятную причину массовой гибели рыбы в реке Волгоградской области

Экология 29.06.2021 13:57
0
29.06.2021 13:57
Нехватка кислорода в речной воде из-за экстремальной жары и отсутствия ветра, предположительно, привели к массовой гибели мелких рыб в водоеме Донского бассейна на границе Алексеевского и Кумылженского районов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, который инициировал проверку по факту экологического происшествия.
«Точная причина будет установлена только по результатам отбора лабораторных проб воды: привлечены специалисты аккредитованной лаборатории. В случае выявления загрязняющих веществ будет возбуждено административное производство», — заявили в ведомстве. Проверку из-за выброса на берег реки мертвых рыб проводят также органы прокуратуры Волгоградской области.
Напомним, сегодня информагентство сообщило о массовой гибели рыбы в реке Кумылга на границе Кумылженского и Алексеевского районов. Местные жители заметили неладное еще 27 июня и забили тревогу в социальных сетях. По словам людей, вместе с рыбой могли погибнуть многочисленные лебедята, которых раньше видели с парой взрослых птиц. Информацию об инциденте в администрации Алексеевского района не предоставили — корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось дозвониться до руководства муниципалитета по номерам, указанным на сайте органа власти.
Реклама
Массовая гибель рыбы и лебедят в реке Волгоградской области взволновала жителей: жуткие кадры29.06.2021 12:34
Экология 29.06.2021 12:34
Нашествие гусениц ожидают в 10 районах Волгоградской области26.06.2021 11:29
Экология 26.06.2021 11:29
Представители общественности Светлого Яра посетили промплощадку «КАУСТИКа» и уникальный природоохранный объект22.06.2021 16:15
Экология 22.06.2021 16:15
Хозяина теплиц под Волгоградом оштрафовали за отравленную нитратами землю21.06.2021 17:36
Экология 21.06.2021 17:36
ТМК готовится к автоматизации работы экологов на базе цифровых технологий18.06.2021 11:52
Экология 18.06.2021 11:52
Переливную плотину под Волгоградом оценят на безопасность после весеннего происшествия15.06.2021 17:23
Экология 15.06.2021 17:23
«Привет Илону Маску»: волгоградцы пересаживаются на электрокары11.06.2021 19:40
Экология 11.06.2021 19:40
Саженцам дубов в Волго-Ахтубинской пойме пообещали 10-летний уход11.06.2021 13:19
Экология 11.06.2021 13:19
Под Волгоградом высадили 600 кг желудей10.06.2021 17:17
Экология 10.06.2021 17:17
В Волгоградской области от неизвестной болезни умирает хвойный лес10.06.2021 12:00
Экология 10.06.2021 12:00
Завод в Волгоградской области уличили в занижении объемов ядовитых выбросов10.06.2021 08:58
Экология 10.06.2021 08:58
РИТЭК присоединился к акции «Чистые берега»: нефтяники Волгограда очистили прибрежные зоны08.06.2021 10:32
Экология 08.06.2021 10:32
Глубоко копнут: работу криминального подрядчика по расчистке ериков в Волгоградской области проверят эксперты02.06.2021 09:21
Экология 02.06.2021 09:21
Деревья в Волгограде точит страшный жук01.06.2021 17:00
Экология 01.06.2021 17:00
В Волжском погибли более полутора тысяч деревьев01.06.2021 12:56
Экология 01.06.2021 12:56
Реклама