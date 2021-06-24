Силовики проводят антитеррористические учения в Волгограде





Сегодня в Волгограде проходят антитеррористические учения. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области, тактико-специальное учение по организации и проведению контртеррористической операции в местах массового пребывания людей проводятся в соответствии с планом, утвержденным председателем НАК.

Жителей Волгограда и области просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам.



