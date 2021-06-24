Происшествия

Силовики проводят антитеррористические учения в Волгограде

Происшествия 24.06.2021 09:17
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24.06.2021 09:17


Сегодня в Волгограде проходят антитеррористические учения. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области, тактико-специальное учение по организации и проведению контртеррористической операции в местах массового пребывания людей проводятся в соответствии с планом, утвержденным председателем НАК.
Жителей Волгограда и области просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам.

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