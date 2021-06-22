Экология

Представители общественности Светлого Яра посетили промплощадку «КАУСТИКа» и уникальный природоохранный объект

Экология 22.06.2021 16:15 Новости компаний
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22.06.2021 16:15 Новости компаний


Светлоярцы из числа активных жителей районного центра посетили промышленную площадку «КАУСТИКа» и 2-ую секцию пруда-накопителя с целью ознакомления с деятельностью предприятия.

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, экскурсия по промплощадке «КАУСТИКа» началась в конференц-зале предприятия, где для всех её участников провели инструктаж о правилах поведения и основных мерах безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь на заводской территории. 
Каждый получил обязательные средства индивидуальной защиты – каску и противогаз, а также чёткую инструкцию по их использованию. Присутствующим представили фильм о становлении АО «КАУСТИК», о людях, которые здесь трудятся. Гости узнавали в персонажах на экране своих знакомых. История предприятия, рассказанная в лицах, вызвала живой интерес и активное обсуждение.

Светлоярцы посетили АО «НикоМаг», ООО «АКСОН» и цех № 6 по производству соды каустической. Жители смогли лично удостовериться, что производство на этих площадках полностью автоматизировано и находится под круглосуточным наблюдением персонала с использованием камер видеонаблюдения. Представители общественности отметили, что кругом «чисто, цветники разведены, чтобы людям было комфортно, и запахов здесь мы не обнаружили».
Участников ознакомительной экскурсии пригласили также посетить уникальный природоохранный объект – вторую секцию пруда-накопителя, который расположен на территории Светлоярского района, в 2,5 км от промышленной площадки.
«На данном объекте осуществляются лицензированные виды обращения с отходами, – говорит заместитель главного инженера по экологии Игорь Поддубный. – Он предназначен для того, чтобы воздействие на окружающую среду при обращении с отходами было экологически безопасным и допустимым».
Как рассказали на предприятии, атмосферный воздух в пределах и на границе второй секции пруда-накопителя полностью соответствует установленным гигиеническим нормативам, что подтверждается результатами систематического контроля, осуществляемого лабораториями АО «КАУСТИК». Проведённый расширенный экологический мониторинг в ответ на обращения жителей р.п. Светлый Яр с просьбой оценить возможность воздействия секции № 2 на состояние атмосферного воздуха в районном центре подтвердил достоверность результатов собственных лабораторных исследований предприятия.

Представители местной фауны на территории прудов-накопителей стали наглядным аргументом для светлоярцев, что «вода здесь очищенная». На прудах-накопителях и прудах-испарителях насчитывается 108 видов птиц – более двадцати из них занесены в Красную книгу Волгоградской области.

Стоит отметить, что жители Светлого Яра впервые побывали на промплощадке за воротами КПП, своими впечатлениями они поделились с журналистами муниципального телевидения Волгограда и местной газеты «Восход».       

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