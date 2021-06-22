Расследования

В Волгограде осудили молодых супругов за обман государства на миллион

Расследования 22.06.2021 11:28
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22.06.2021 11:28


Виновной в мошенничестве в особо крупном размере при получении социальных выплат признана 37-летняя жительница Дубовского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Центральном районном суде Волгограда, 37-летний супруг женщины осужден за пособничество в мошенничестве. 
В судебном заседании установлено, что женщина решила воспользоваться государственной программой по выделению денежных средств молодым семьям, проживающим в сельской местности на получение социальной выплаты на строительство, либо приобретение жилья, хотя знала, что не попадает под эту категорию и не имеет права на господдержку. Мужчина стал помогать жене. При его непосредственном пособничестве семье удалось получить от государства 1 076 922 рубля, которыми они распорядились по своему усмотрению.
Приговором суда женщине назначено 3, 5 года лишения свободы в колонии общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Супруга женщины приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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