11 тысяч за бутылку: двое волгоградцев возместят ущерб за подделку элитного коньяка





Компания-правообладатель товарного знака «HENNESSY» взыскала с двоих жителей Волгограда крупную сумму за подделку и продажу поддельного коньяка, стоимостью более 11 тысяч рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, двое волгоградцев, которые ранее были осуждены за приобретение и сбыт немаркированной алкогольной продукции, в солидарном порядке выплатят компании «Societe Jas Hennessy & Со» почти 600 тысяч рублей. Ранее они возместили только часть ущерба, который в общей сложности оценивается в 1,2 миллиона рублей. Правообладатель товарного знака подал иск в суд о взыскании оставшейся суммы. Решение суда вступило в законную силу.

Установлено, что мужчины покупали поддельный элитный коньяк по заниженной цене, а потом продавали его за 11 444 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Всего ими было реализовано 105 бутылок контрафактного коньяка «HENNESSY XO».

Один из осужденных оспаривал законность и обоснованность принятого судом решения о взыскании оставшейся суммы ущерба. Он просил решение отменить и отказать компании в удовлетворении исковых требований к нему в полном объеме. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.



