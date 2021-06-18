Нового главврача больницы в Волгоградской области нашли в системе МВД

Здравоохранение 18.06.2021 08:56
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18.06.2021 08:56
Сергей Хазов назначен главным врачом центральной районной больницы Клетского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Сергей Хазов - уроженец Волгограда, в 1994 году окончил Волгоградскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Прошёл повышение квалификации на кафедре общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей в ВолгГМУ.
Профессиональную карьеру начал с должности врача-интерна в Волгоградской медицинской академии, далее в Городищенской ЦРБ, продолжил работу в больнице при ГУВД Волгоградской области. В период с 2006 по 2020 годы занимал руководящие должности в ФГУЗ «МСЧ ГУВД Волгоградской области», ФБУ МЦИТО ФСИН России, ФГУЗ «МСЧ ГУВД по Волгоградской области» и ФКУЗ «МСЧ МВД России по Волгоградской области». Выслуга лет в системе МВД России - более 18 лет, общий трудовой стаж – более 30 лет.
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