Заграница нас накормит: в волгоградских магазинах появилась морковь из Израиля и Беларуси





Цены на морковь в Волгоградской области вновь выросли на прошлой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, стоимость этого овоща составила в среднем 51,20 рублей за кг – это на 2,84% больше, чем на позапрошлой неделе.





В реальности цены на морковь выше в разы. Журналисты ИА «Высота 102» обнаружили на рынке в Ворошиловском районе этот овощ по цене за 170 рублей за килограмм. Судя по виду, супердорогая морковь – нового урожая. Можно найти и дешевле от импортных производителей. Так, в супермаркете «Перекресток» продают морковь за 90 рублей за упаковку. Интересно, что овощи привезли из Беларуси. За такую же цену можно купить морковь из Израиля – правда, в упаковке всего 600 граммов. "Неумытую" морковь с комьями грязи отечественного производства предлагают за 80 рублей за кг.





Между тем, похоже, власти не видят проблем с ростом цен на овощи. В администрации Волгоградской области напомнили, что сложившаяся динамика цен на продовольственные товары в Волгоградской области в целом соответствует динамике цен в Российской Федерации. При этом в регионе одни из самых низких цен на продукты питания в ЮФО, о чем свидетельствуют данные Волгоградстата, подчеркнули в администрации.

И действительно, по данным статистического ведомства, никакого резкого роста цен не произошло. Так, на 15 июня, в Волгоградской области капуста подорожала на 4,2%, лук – на 3,0%, морковь – на 2,9%, картофель - на 2,8%.





«Специалисты отмечают, что рост цен на овощную продукцию в мае-июне фиксируется ежегодно, что связано с цикличностью сельскохозяйственного производства. По этой же причине осенью, в период массового сбора урожая, цена на овощи снижается, - прокомментировали в администрации региона. - В настоящее время на полки магазинов уже начинают поступать местные ранние овощи, что обычно позитивно сказывается на насыщенности рынка и ценовой ситуации».

В администрации также подчеркнули, что комитет сельского хозяйства Волгоградской области продолжает мониторинг отпускных цен производителей пищевой промышленности на социально значимые продовольственные товары. «Комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области с привлечением органов местного самоуправления проводит мониторинг розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров по разработанным Минпромторгом России формам. Данные еженедельно заносятся в российскую единую систему мониторинга цен», - заверили в ведомстве.



