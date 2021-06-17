Заграница нас накормит: в волгоградских магазинах появилась морковь из Израиля и Беларуси

Общество 17.06.2021 08:42
0
17.06.2021 08:42
Цены на морковь в Волгоградской области вновь выросли на прошлой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, стоимость этого овоща составила в среднем 51,20 рублей за кг – это на 2,84% больше, чем на позапрошлой неделе.
В реальности цены на морковь выше в разы. Журналисты ИА «Высота 102» обнаружили на рынке в Ворошиловском районе этот овощ по цене за 170 рублей за килограмм. Судя по виду, супердорогая морковь – нового урожая. Можно найти и дешевле от импортных производителей. Так, в супермаркете «Перекресток» продают морковь за 90 рублей за упаковку. Интересно, что овощи привезли из Беларуси. За такую же цену можно купить морковь из Израиля – правда, в упаковке всего 600 граммов. "Неумытую" морковь с комьями грязи отечественного производства предлагают за 80 рублей за кг.
Между тем, похоже, власти не видят проблем с ростом цен на овощи. В администрации Волгоградской области напомнили, что сложившаяся динамика цен на продовольственные товары в Волгоградской области в целом соответствует динамике цен в Российской Федерации. При этом в регионе одни из самых низких цен на продукты питания в ЮФО, о чем свидетельствуют данные Волгоградстата, подчеркнули в администрации.
И действительно, по данным статистического ведомства, никакого резкого роста цен не произошло. Так, на 15 июня, в Волгоградской области капуста подорожала на 4,2%, лук – на 3,0%, морковь – на 2,9%, картофель - на 2,8%.
«Специалисты отмечают, что рост цен на овощную продукцию в мае-июне фиксируется ежегодно, что связано с цикличностью сельскохозяйственного производства. По этой же причине осенью, в период массового сбора урожая, цена на овощи снижается, - прокомментировали в администрации региона. - В настоящее время на полки магазинов уже начинают поступать местные ранние овощи, что обычно позитивно сказывается на насыщенности рынка и ценовой ситуации».
В администрации также подчеркнули, что комитет сельского хозяйства Волгоградской области продолжает мониторинг отпускных цен производителей пищевой промышленности на социально значимые продовольственные товары. «Комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области с привлечением органов местного самоуправления проводит мониторинг розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров по разработанным Минпромторгом России формам. Данные еженедельно заносятся в российскую единую систему мониторинга цен», - заверили в ведомстве.
Реклама
Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетей17.06.2021 12:50
Общество 17.06.2021 12:50
Беседу о безопасном поведении на железной дороге провели в летнем лагере Волгограда17.06.2021 12:36
Общество 17.06.2021 12:36
Магазин «Радеж» в Волгоградской области оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченный шоколад17.06.2021 12:35
Общество 17.06.2021 12:35
Волгоградские единороссы одобрили кандидатуру нового руководителя облкомцифры17.06.2021 10:28
Общество 17.06.2021 10:28
В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге начались инженерные каникулы17.06.2021 09:43
Общество 17.06.2021 09:43
Шашлычную в Волгограде опечатали из-за букета коронавирусных нарушений17.06.2021 09:37
Общество 17.06.2021 09:37
«По уши в грязи»: из-за нерадивой управляющей компании волгоградцы дышат плесенью16.06.2021 19:58
Общество 16.06.2021 19:58
Многодетная семья осталась без света в Волгограде из-за чужих долгов16.06.2021 18:33
Общество 16.06.2021 18:33
"Черную дыру" на Первой продольной в Волгограде засыпали щебенкой и песком16.06.2021 18:01
Общество 16.06.2021 18:01
Долги дачников перед СНТ выставили на торги в Волгоградской области16.06.2021 17:39
Общество 16.06.2021 17:39
Волгоградский парк объявил войну полчищам мошки16.06.2021 15:55
Общество 16.06.2021 15:55
Не прошло и полдня: многострадальный люк на дороге Волгограда отремонтировали16.06.2021 13:06
Общество 16.06.2021 13:06
Котельниковский историко-краеведческий музей: место, где встречаются прошлое и будущее16.06.2021 11:00
Общество 16.06.2021 11:00
Просто добавят воды: в волгоградском ЦПКиО появятся пруд и канал16.06.2021 10:44
Общество 16.06.2021 10:44
Инициаторы референдума хотят перепроверить забракованные волгоградским облизбиркомом подписи16.06.2021 08:31
Общество 16.06.2021 08:31
Реклама