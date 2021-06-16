Долги дачников перед СНТ выставили на торги в Волгоградской области

Общество 16.06.2021 17:39
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16.06.2021 17:39
Дебиторская задолженность по оплате обязательных взносов в СНТ "Диана", которое проходит процедуру банкротства, выставлена на торги в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы лота, сумма требований превышает 10,9 миллиона рублей. Победителем будет признан участник, предложивший максимальную цену за приобретение права на неоплаченные взносы членов дачного общества.
СНТ "Диана" расположено в поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области. Садоводческое общество признано банкротом в апреле 2017 года решением арбитражного суда Волгоградской области. Конкурсное производство в отношении СНТ продлено до 20 августа текущего года по ходатайству конкурсного управляющего в связи с незавершенным процессом реализации дебиторской задолженности на торгах.
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