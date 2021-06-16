Банк «Открытие»: даже нейтральные результаты встречи в Женеве будут позитивны для рубля16.06.2021 13:50
ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей16.06.2021 13:37
Банк «Открытие» добавил подсказки для новых пользователей интернет-банка для МСБ16.06.2021 12:02
ВТБ в 10 раз снизил сумму для льготного обмена валюты16.06.2021 10:55
ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями15.06.2021 14:50
ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%15.06.2021 11:08
Иран и Турция: экспорт сельхозпродукции из Волгоградской области вырос вдвое15.06.2021 08:46
Росстат зафиксировал низкую рождаемость бизнеса в Волгоградской области13.06.2021 16:04
Банк «Открытие»: ЕЦБ сохраняет мягкую политику, несмотря на рост оптимизма11.06.2021 19:39
В зоне внимания – кадры: РИТЭК определил лучших по профессии и подарил студентам учебный полигон11.06.2021 15:58
В городе Котово Волгоградской области завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ»). За звание «Лучший по профессии» соревновались 30 специалистов территориально-производственных предприятий компании: Волгограднефтегаз, РИТЭКБелоярскнефть, РИТЭК-Самара-Нафта, ТатРИТЭКнефть. ...