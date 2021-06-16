Экономика

Банк «Открытие»: котировки российской стали показывают наихудшую динамику с февраля этого года

Экономика 16.06.2021 16:39
0
16.06.2021 16:39

Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал о росте цен на сталь, сообщила ИА "Высота 102" пресс-служба банка.
Экспортные цены на сталь из России (г/к рулон FOB Черное море) снизились на 7% с 4 по 14 июня – это стало первым существенным снижением с февраля 2021 г.
Снижение экспортных цен на российскую сталь отражает отрицательную динамику цен на рынке Турции, где участники рынка занимали выжидательную позицию до прояснения действующих тенденций. Также на внутреннем рынке Турции опасаются, что власти по аналогии с действиями регуляторов в Китае и России могут оказать давление на металлургические компании на фоне высоких цен на металлопрокат.
Стальная продукция в России демонстрирует смешенную динамику цен: плоский прокат снизился в цене, арматура продолжила рост в ряде регионов (Москва, Самарская область).
В предстоящие несколько недель на динамику экспортных цен на сталь из России может повлиять решение властей ЕС и Великобритании по продлению или снятию – полному или частичному – «защитных мер», ограничивающих поставки стальной продукции в Европу с помощью квот и высоких импортных пошлин.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
16.06.2021 13:50
Экономика 16.06.2021 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2021 13:37
Экономика 16.06.2021 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2021 12:02
Экономика 16.06.2021 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2021 10:55
Экономика 16.06.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2021 14:50
Экономика 15.06.2021 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2021 11:08
Экономика 15.06.2021 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2021 08:46
Экономика 15.06.2021 08:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.06.2021 16:04
Экономика 13.06.2021 16:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.06.2021 19:39
Экономика 11.06.2021 19:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2021 15:58
Экономика 11.06.2021 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2021 15:03
Экономика 11.06.2021 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2021 13:48
Экономика 11.06.2021 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2021 13:41
Экономика 11.06.2021 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2021 13:05
Экономика 11.06.2021 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2021 10:15
Экономика 11.06.2021 10:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:33
Многодетная семья осталась без света в Волгограде из-за чужих долговСмотреть фотографии
18:01
"Черную дыру" на Первой продольной в Волгограде засыпали щебенкой и пескомСмотреть фотографии
17:39
Долги дачников перед СНТ выставили на торги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
Волгоградский парк объявил войну полчищам мошкиСмотреть фотографии
15:20
В ДТП со "скорой" в Волгограде пострадал один человекСмотреть фотографии
15:11
При въезде на Спартановку в Волгограде провалился асфальтСмотреть фотографии
15:05
Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в ФНЛ с клубом бывшего главного тренераСмотреть фотографии
13:06
Не прошло и полдня: многострадальный люк на дороге Волгограда отремонтировалиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде поймали банду подростков на краже ливневых решетокСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших ОРВИСмотреть фотографии
12:03
При ликвидации свалки в Волгоградской области нашли нарушений на миллионСмотреть фотографии
11:39
Кредитный аферист обманул дюжину доверчивых волгоградцевСмотреть фотографии
11:00
Котельниковский историко-краеведческий музей: место, где встречаются прошлое и будущееСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Просто добавят воды: в волгоградском ЦПКиО появятся пруд и каналСмотреть фотографии
09:40
Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:34
Завистливый волгоградец месяцами «терроризировал» своего зятя из-за денегСмотреть фотографии
08:31
Инициаторы референдума хотят перепроверить забракованные волгоградским облизбиркомом подписиСмотреть фотографии
08:14
С юбилеем: приключения люка на дороге Волгограда попали на уличные камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
«Забытые и неумытые»: жители поселка Водстрой в Волгограде страдают от отсутствия водыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:43
По приказу Минздрава РФ: постковидники в Волгоградской области пройдут углубленное обследованиеСмотреть фотографии
17:57
Аферисты вогнали в огромные долги учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
Погибли отец и сын: причины трагедии в многодетной семье выясняют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Переливную плотину под Волгоградом оценят на безопасность после весеннего происшествияСмотреть фотографии
16:04
Уникальные возможности: в Волгограде открыт Центр электронного медицинского образования ВолгГМУСмотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области коронавирус нашли всего в двух городах и пяти районахСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области осудили троих расхитителей нефтиСмотреть фотографии
13:39
Лжепродавцы спортивного питания осуждены в Волгоградской области за виртуальную аферуСмотреть фотографии
13:12
Десять выпускников в Волгоградской области сдали ЕГЭ на 100 балловСмотреть фотографии
12:35
Прокурор Волгоградской области и омбудсмены поговорят с селянами о наболевшемСмотреть фотографии
12:32
Референдума не будет?: облизбирком забраковал часть собранных подписей за волгоградское времяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 