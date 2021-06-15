



Пятилетний ребенок и его 39-летний отец умерли один за другим в хуторе Галушкинский Новоаннинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, трагедия произошла накануне в многодетной семье. На данный момент известно, что мальчик получил тяжелую травму головы во время игры во дворе дома. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где через некоторое время он скончался. Глава семейства, по предварительным данным, не выдержал известия о гибели сына и свел счеты с жизнью. В настоящее время в обстоятельствах этой страшной семейной трагедии разбираются правоохранительные органы.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что пока воздержатся от комментариев, так как причины случившегося выясняются.



