Расследования 15.06.2021 17:39
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15.06.2021 17:39
Пятилетний ребенок и его 39-летний отец умерли один за другим в хуторе Галушкинский Новоаннинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, трагедия произошла накануне в многодетной семье. На данный момент известно, что мальчик получил тяжелую травму головы во время игры во дворе дома. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где через некоторое время он скончался. Глава семейства, по предварительным данным, не выдержал известия о гибели сына и свел счеты с жизнью. В настоящее время в обстоятельствах этой страшной семейной трагедии разбираются правоохранительные органы.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что пока воздержатся от комментариев, так как причины случившегося выясняются.
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